Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας: “Ενίσχυση Παθολογικών Κλινικών και προκήρυξη μόνιμων θέσεων”

Και χθες σε συνεδρίαση δια περιφοράς η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με ψήφισμά της ζητεί “την ενίσχυση των Παθολογικών Κλινικών προσωρινά με τη συμβολή ιατρών από άλλες δημόσιες δομές υγείας, μέσω κάλυψης εφημεριών και την άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια στη λειτουργία της κλινικής”.

Από τη συνεδρίαση δια περιφοράς απείχαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους για το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν συγκλήθηκε ανοιχτή δια ζώσης συνεδρίαση του Συμβουλίου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης και αρκετοί σύμβουλοι της παράταξης την ώρα της συνεδρίασης ήταν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Το ψήφισμα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρει:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.

Μετά τα τελευταία γεγονότα δυσλειτουργίας των Παθολογικών Κλινικών της Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία η άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας υιοθετεί τις θέσεις που εξέφρασε, ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, προτείνοντας:

Την ενίσχυση της Παθολογικής Κλινικής προσωρινά με τη συμβολή ιατρών από άλλες δημόσιες δομές υγείας, μέσω κάλυψης εφημεριών.

Την άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια στη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, την προκήρυξη επικουρικών θέσεων ιατρών Παθολογίας, ως άμεσο μέτρο ενίσχυσης μέχρι την πλήρωση των μόνιμων θέσεων.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών, όπως παροχή στέγασης και υποστήριξη διαβίωσης.

Ο Δήμος Καλαμάτας στο μέτρο των αρμοδιοτήτων που έχει και δυνατοτήτων που διαθέτει, προτίθεται να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά, εξετάζοντας λύσεις και αναπτύσσοντας συνεργασίες με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της περιοχής μας”.

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ

Ζητώντας την ακύρωση της δια περιφοράς συνεδρίασης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιο Ηλιόπουλο, σημείωσε:

“Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα.

στην συνεδρίαση της 11/3/2026 είχαμε ως παράταξη φέρει για συζήτηση το θέμα «Προβλήματα στο τομέα της υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης των μονάδων υγείας».

Στην συζήτηση τότε, που ο δήμαρχος επέλεξε να απουσιάσει, ενώ παρίστατο σε προηγούμενα θέματα, εσείς και μέλη της παράταξής σας μας απαντήσατε ότι γνωρίζετε τα προβλήματα, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα!!!

Σήμερα με έκπληξη και απογοήτευση είδα, να μας καλείτε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αύριο δια περιφοράς όχι για να συζητήσουμε το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα της Καλαμάτας αλλά και του νομού μας, αλλά να υιοθετήσουμε το ψήφισμα ενός συλλόγου (Ιατρικός Σύλλογος), ενώ έχουν προηγηθεί κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες άλλων συλλογικών φορέων, που ζουν καθημερινά το πρόβλημα και είναι άμεσα εμπλεκόμενοι.

Θεωρώ ότι η αυριανή σύγκληση του ΔΣ με τον τρόπο που επιλέξατε, δείχνει ότι δεν θέλετε ουσιαστικά να ασχοληθείτε με το ζήτημα, αλλά δεν θέλετε να μείνετε και αμέτοχοι και να υποστείτε την κατακραυγή των πολιτών.

Αιτούμεθα, λοιπόν, την ακύρωση της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. αύριο και την σύγκληση δια ζώσης ανοικτής συνεδρίασης και με πρόσκληση όλων των εμπλεκομένων. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει ουσιαστικός διάλογος και να καθορισθούν οι ενέργειες που με "μπροστάρη" το Δημοτικό Συμβούλιο, η πόλη θα διεκδικήσει οριστικές κι μόνιμες λύσεις για την διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας μας. Ολα τα άλλα είναι ατελέσφορα, προσχηματικά και επικοινωνιακά!

Υ.Γ. Ισως θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι την ίδια ώρα υπάρχει κινητοποίηση - διαμαρτυρία έξω από το Νοσοκομείο, όπου θα ήταν πιο χρήσιμη και συμβολική η παρουσία του δημάρχου και όλων σας εκεί”.

Η “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. οι σύμβουλοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος και Χριστίνα Καντζιλιέρη παρατηρούν:

“Κύριε πρόεδρε,

Θεωρούμε απαράδεκτο για το μεγάλο ζήτημα των τεράστιων ελλείψεων του νοσοκομείου Καλαμάτας και του κλεισίματος των Παθολογικών Κλινικών να πραγματοποιείτε συνεδρίαση δια περιφοράς, για να απαντήσουμε υπέρ ή κατά σε ένα ψήφισμα μέσω ενός email.

Ουσιαστικά η δημοτική αρχή θέλει να κρυφτεί πίσω από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των δημοτών για τη λειτουργία του νοσοκομείου και να αποφύγει κάθε κριτική προς την κυβέρνηση. Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή την παρωδία και θα είμαστε στη συγκέντρωση στο νοσοκομείο και σε όλες τις επόμενες διαμαρτυρίες”.4