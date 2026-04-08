Αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου από τον Δήμο Καλαμάτας - Ερωτήματα για τη διαχείριση και την καθυστέρηση

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, το ακίνητο περιέρχεται στον Δήμο Καλαμάτας, καθώς από τη νομική διερεύνηση προέκυψε ότι ο διαθέτης το είχε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά του, χωρίς να υπάρχουν εγγεγραμμένα βάρη, ενώ η σχετική διαθήκη είχε υποβληθεί στον Δήμο ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας, ο Παναγιώτης Κουλουμπός, που απεβίωσε στις 3 Ιουνίου του 2016, είχε ορίσει ότι μετά τον θάνατο της συζύγου του το συγκεκριμένο διαμέρισμα θα περιέλθει στο Α’ ΚΑΠΗ Καλαμάτας. Ωστόσο, λόγω της κατάργησης των αυτοτελών νομικών προσώπων των ΚΑΠΗ και της ενσωμάτωσής τους στον Δήμο, κρίθηκε ότι το ακίνητο περιέρχεται τελικά στον Δήμο Καλαμάτας.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας σχολίασε πως δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν το ακίνητο είναι αξιοποιήσιμο, καθώς έπρεπε να προηγηθεί η αποδοχή, ενώ ως προς τα έσοδα, μέρος αυτών θα μπορούν να πηγαίνουν άτυπα, καθώς δεν υπάρχει σύσταση κληροδοτήματος, στις δράσεις του ΚΑΠΗ. Με την απόφαση που εισηγήθηκε η υπηρεσία προβλέπεται, πέρα από την αποδοχή της κληρονομιάς, ο ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης αποδοχής και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, καθώς και η εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη συνεδρίαση, έγινε λόγος για χαμηλές αποδόσεις του Δήμου σε ζητήματα κληρονομιάς και κληροδοτημάτων γενικότερα, με αφορμή το γεγονός ότι η διαθήκη είχε διαβιβαστεί στον Δήμο από τις 5 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η νομική υπηρεσία διατύπωσε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στις 3 Απριλίου του 2026. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έφερε ως παράδειγμα τη Μ. Μαντίνεια, τον Πειραιά κ.α. αντίστοιχες περιπτώσεις, σχολιάζοντας πως δεν ικανοποιείται η βούληση του εκάστοτε διαθέτη.