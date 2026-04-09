Εγκριση προγραμματισμού προσλήψεων στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών για το 2026, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Συνολικά προβλέπεται να προσληφθούν 8 άτομα και το προσωπικό που θα προσληφθεί αφορά τις θέσεις: 2 ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ υδραυλικών, 2 ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 2 ΥΕ Εργατών τεχνικών εργασιών/ΥΕ Εργατών οικοδομικών εργασιών, 2 ΥΕ Εργατών ειδικών καθηκόντων/ΥΕ Καταμετρητών ύδρευσης.

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης είναι: Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 67 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Να μην έχουν κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

