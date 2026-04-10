Συντήρηση και καθαριότητα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας

Συνεχίστηκαν τις τελευταίες ημέρες οι παρεμβάσεις καθαριότητας, ευπρεπισμού και συντήρησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο, αρμόδιο για τα κοιμητήρια, Γιώργο Φάβα, οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος μιας συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας για τη διατήρηση του Κοιμητηρίου σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος απηύθυνε έκκληση προς τους δημότες και τους επισκέπτες να συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου χωνευτηρίου οστών, “ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά τη διαχείριση των λειτουργικών αναγκών του κοιμητηρίου”, όπως αναφέρει ο Δήμος.