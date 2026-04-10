Ορκωμοσία συμβούλου της Κοινότητας Καλαμάτας

Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας ορκίστηκε χθες Μεγάλη Πέμπτη, στο Δημαρχείο, ενώπιον του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, η Ολγα Ανδρ. Ρεϊτζοπούλου, μετά την παραίτηση του Φώτη Γαϊτάνη και την αυτοδίκαιη έκπτωση του Δαμιανού Διασάκου, ως επόμενη αναπληρωματική στον συνδυασμό της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.