Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 18:32

Ορκωμοσία συμβούλου της Κοινότητας Καλαμάτας

Ορκωμοσία συμβούλου της Κοινότητας Καλαμάτας

Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας ορκίστηκε χθες Μεγάλη Πέμπτη, στο Δημαρχείο, ενώπιον του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, η Ολγα Ανδρ. Ρεϊτζοπούλου, μετά την παραίτηση  του Φώτη Γαϊτάνη και την αυτοδίκαιη έκπτωση του Δαμιανού Διασάκου, ως επόμενη αναπληρωματική στον συνδυασμό της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Ο δήμαρχος ευχήθηκε στη νέα σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας, καλή και δημιουργική θητεία.

