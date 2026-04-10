Καλαμάτα: Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων μέσα στο Πάσχα

Σε όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών του Πάσχα 2026, ακόμα και ανήμερα, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας θα εργάζονται, φροντίζοντας για την αποκομιδή απορριμμάτων, κυρίως από τα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, γνωστοποίησε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με τη χρήση 12 απορριμματοφόρων. Την Κυριακή του Πάσχα θα εργαστούν 6 οχήματα, ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα θα βρίσκονται σε λειτουργία 10, ώστε να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων ή υπολειμμάτων κλαδεμάτων, καθώς τέτοιες πρακτικές παρατηρούνται συχνά σε περιόδους γιορτών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συνεργεία του Δήμου αλλά και εξωτερικών συνεργατών προχωρούν στον καθαρισμό υπόγειων κάδων και μικρών κάδων απορριμμάτων, καθώς και σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες και πεζόδρομοι. Τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιήθηκε και καθαρισμός του παραλιακού μετώπου.