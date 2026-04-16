Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων στον Δήμο Καλαμάτας

Τρεις νέοι υπάλληλοι ορκίστηκαν χθες, ενώπιον του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και ανέλαβαν υπηρεσία.

Ειδικότερα: Ο νεοδιοριζόμενος (προκήρυξη 6Κ/2024 ΑΣΕΠ) Εμμανουήλ Ξυνός του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, Τμήμα Προμηθειών.

Ο νεοδιοριζόμενος (προκήρυξη 7Κ/2024 ΑΣΕΠ) Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, Τμήμα Προσόδων-Περιουσίας και Κοιμητηρίων.

Η νεοδιοριζόμενη (προκήρυξη 7Κ/2024 ΑΣΕΠ) Ελένη Σάκκου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου, Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας.

Ο δήμαρχος ευχήθηκε στους νέους υπαλλήλους που ενισχύουν το δυναμικό του Δήμου, καλή σταδιοδρομία.