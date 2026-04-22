Παράταση για το 2027 πήρε η εκδίκαση της αγωγής: Νέα καθυστέρηση για τη Μαρίνα Καλαμάτας

Μια ακόμα αναβολή δόθηκε χθες στο δικαστήριο, για το 2027, με αποτέλεσμα να παρατείνεται από χρόνο σε χρόνο η εκκρεμότητα της σημαντικής υπόθεσης της αξιοποίησης της μαρίνας Καλαμάτας, με τη διενέργεια νέου διεθνούς διαγωνισμού για την εκ νέου παραχώρησή της σε ιδιώτη επενδυτή μέχρι το 2060.

Συγκεριμένα, χθες στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών – μισθωτικών διαφορών, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, όπου είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της αγωγής του Δήμου, για την απόδοση του μισθίου, της μαρίνας, από την εταιρεία που εξακολουθεί να τη διαχειρίζεται, δόθηκε αναβολή για τον Φεβρουάριο του 2027, όπως ζήτησε ο συνήγορος της πλευράς του ιδιώτη, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η εκδίκαση της αγωγής είχε προγραμματιστεί τον περσινό Σεπτέμβριο, που και τότε δόθηκε αναβολή για χθες 21 Απριλίου του 2026.

Πάντως, μετά από 2 αναβολές, με βάση τη νομοθεσία, η 3η εκδίκαση θα γίνει από το δικαστήριο, με καθυστέρηση 17 μηνών!

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, σε ρεπορτάζ μας πέρυσι στις 14 Αυγούστου, την άσκηση αγωγής είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2024 και ο δήμαρχος είχε σημειώσει, αναλυτικά, για τη μαρίνα: “Εχουμε καταθέσει αγωγή για την απόδοση του μισθίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο. Η ΕΤΑΔ έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση των εγκαταστάσεων και έχει εκδώσει τα απαραίτητα ενεργειακά πιστοποιητικά για τη χρήση της μαρίνας. Ταυτόχρονα εμείς, ως Δήμος, ετοιμαζόμαστε να συντάξουμε το μάστερ πλαν, η ανάθεση του οποίου θα γίνει, επίσης, μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το μάστερ πλαν θα μας δώσει άλλωστε τη δυνατότητα να χωροθετήσουμε τις απαραίτητες

παρεμβάσεις και, σε συνδυασμό με την ΕΤΑΔ, να διεκδικήσουμε παράταση της παραχώρησης. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί για μακροχρόνια διάρκεια, μέχρι το 2060. Αυτό έχουμε ήδη πει, αυτό έχουμε καταθέσει και γι’ αυτό έχω προσωπικά ενημερώσει στον αρμόδιο υφυπουργό”.

Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση με την εταιρεία που συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη μαρίνα έχει λυθεί αυτοδικαίως τον Νοέμβριο του 2022 και για τη λύση της ο Δήμος ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Τότε ο Δήμος ήθελε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά τη διαχείριση της μαρίνας και στη συνέχεια να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό.

Γ.Σ.