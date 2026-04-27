Δήμος Καλαμάτας: Διενέργεια αυτοψιών από κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ εξαιτίας των κατολισθήσεων - Παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ελέγχους σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν λόγω των ισχυρών και διαρκών βροχοπτώσεων σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας διενήργησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΔΕ) από την Πάτρα, μετά από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από την γεωλόγο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) - τ. ΙΓΜΕ.

Το κλιμάκιο παρέμεινε στην Καλαμάτα για τρεις ημέρες, από 22 μέχρι 24 Απριλίου και επισκέφθηκε τις Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Λαδά, Καρβελίου, Ελαιοχωρίου (Περιβολάκια), Λαιΐκων, Θουρίας και Καλαμάτας. Κατέγραψε τις βλάβες, μίλησε και ενημέρωσε τους κατοίκους για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν και υπήρξε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, όπου και του δόθηκε σχετική ενημέρωση.

Συνολικά εξετάστηκαν 25 κτίρια, όπου πολλά από αυτά δεν είχαν πρόβλημα, έχοντας όμως ο περιβάλλοντας χώρος. Οι εκθέσεις των αυτοψιών τόσο του ΕΑΓΜΕ όσο και της ΔΑΕΦΚ, αναμένονται σύντομα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοινοτήτων Άμφειας, Πολιανής, Θουρίας, Αιθαίας, Ανθείας και Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας, Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά, Καρβελίου, Λαιΐκων, Μικράς Μαντίνειας, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας και Σπερχογείας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας και της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για έξι μήνες, έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2026.