Εκκίνηση διαδικασίας Κύρωσης Κοινοχρήστου Δικτύου για τον οικισμό «Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα»: Βήμα προόδου για τις οικοδομικές άδειες

Η διαδικασία αφορά τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, με στόχο την κύρωση του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων των συγκεκριμένων οικισμών. Από τη διαδικασία εξαιρείται η περιοχή Ξηροκάμπι, έκτασης περίπου 95 στρεμμάτων, για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η κύρωση κοινοχρήστων χώρων. Σύμφωνα με την εισήγηση, η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων είναι απαραίτητη για την καταγραφή και έγκριση των υφιστάμενων οδών, τόσο εκείνων που προϋπήρχαν του 1985 όσο και όσων δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα μέσω διοικητικών πράξεων ή παραχωρήσεων. Η διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο νόμου και στην υπουργική απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα σχετικά διαγράμματα και μελέτες. Οι οικισμοί Λέικα, Σπιτάκια και Κατσαρέικα έχουν οριοθετηθεί με απόφαση Νομάρχη του 1988, ενώ η συνολική έκταση των τριών διακριτών πολυγώνων ανέρχεται σε περίπου 1.330 στρέμματα.

Όπως αποτυπώνεται και στο συνοδευτικό διάγραμμα της εισήγησης, η διαδικασία αφορά το σύνολο των οικισμών, πλην της ήδη κυρωμένης περιοχής. Η εκκίνηση της διαδικασίας θεωρείται σημαντική, καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει πολεοδομικά ζητήματα που προέκυψαν μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν ανίσχυρες διατάξεις που αφορούσαν την παραχώρηση ιδιωτικών εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση, προκειμένου ακίνητα χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο να καταστούν οικοδομήσιμα. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ο φάκελος θα προωθηθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέτρεξε στο ιστορικό του θέματος, το οποίο είχε αναλυθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής το 2025, υπογραμμίζοντας πως δίνεται λύση σε ένα πάγιο πρόβλημα της περιοχής το οποίο πλανάται εδώ και 14 χρόνια, προσδίδοντας αναπτυξιακή χροιά στους παραπάνω οικισμούς, καθώς ξεμπλοκάρεται η οικοδομησιμότητα μέσω της δημιουργίας αναγνωρισμένου οδικού δικτύου. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Θανάσης Τσαούσης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, υπενθυμίζοντας πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή. Ο ίδιος σχολίασε πως θα λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα, εφόσον η διαδικασία “τρέξει” πλέον χωρίς παρόμοια κολλήματα του παρελθόντος.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως με την κύρωση του οδικού δικτύου τα αγροτεμάχια θα μπορούν να γίνουν οικόπεδα ώστε να ανοίξει η οικοδόμηση άμεσα, κάνοντας λόγο για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ο ίδιος μάλιστα, σημείωσε πως η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας πως εντός του έτους το θέμα των οικισμών που ψηφίστηκαν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Η παράταξη “Καλαμάτα_Μετά” στάθηκε στην χρονική αδράνεια που παρατηρήθηκε για πολλά χρόνια πάνω στο θέμα, τονίζοντας πως με καλύτερη οργάνωση η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.