Βήμα προόδου για τις οικοδομικές άδειες στα Λέικα - Σε επανασύνταξη η μελέτη κύρωσης οδικού δικτύου

Η έντονη στεγαστική ανάγκη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τόσο στα Λέικα όσο και γενικότερα στην Καλαμάτα, αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη επίλυσης χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, όπως είναι η διαδικασία κύρωσης του κοινοχρήστου οδικού δικτύου στον οικισμό «Λέικα – Σπιτάκια – Κατσαραίικα» που βρέθηκε στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων οικοδομών και τη διευκόλυνση αγοραπωλησιών, με την ολοκλήρωση της μελέτης να εκτιμάται πως θα δώσει ανάσα στον οικισμό.

Το θέμα έφερε ως ερώτηση ο πρόεδρος της Κοινότητα Αθανάσιος Τσαούσης, σημειώνοντας πως η κύρωση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής, καθώς κολλάνε πολλές αδειοδοτήσεις οικοδομών και πωλήσεις οικοπέδων. «Τα Λέικα αναπτύσσονται και θα αναπτύσσονται» σχολίασε χαρακτηριστικά, ζητώντας διευκρινίσεις πάνω στο ζήτημα.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης κάνοντας μια αναδρομή πάνω στο θέμα υπενθύμισε πως μετά από απόφαση του ΣΤΕ το 2008 ακυρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας οδών σε οριοθετημένους οικισμούς από ιδιώτες μετά από παραχώρηση σε κοινή χρήση τμημάτων της ιδιοκτησίας τους, σχολιάζοντας πως το 2012 έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου πάνω στο θέμα της κύρωσης του κοινοχρήστου δικτύου, όμως οι ξεχωριστές κατηγορίες οδών σύμφωνα με τη νομοθεσία έβαλαν τα δικά τους εμπόδια στη διαδικασία.

Αναλύοντας τες, ο Βασίλης Κουτραφούρης σχολίασε πως πρόκειται για οδούς που προϋφίστανται του 85’, οδούς που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις αλλά και “προβληματικές” περιπτώσεις, για τις οποίες δεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα κύρωσής τους.

«Πρόκειται για μεταγενέστερες οδούς του 1985, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους όπου παρότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας είχε αποστείλει τον φάκελο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αυτός επεστράφη, λόγω των παραπάνω περιπτώσεων» πρόσθεσε. Ο ίδιος εξήγησε πως από το 2014 και μετά έχουν επέλθει κάποιες τμηματικές κυρώσεις σε μη προβληματικά κομμάτια του οδικού δικτύου με την επίβλεψη του Τμήματος Χωροταξίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη, κάτι ωστόσο που δεν λύνει ολιστικά το πρόγραμμα. «Αυτή τη στιγμή η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι δυνατή σε οδούς που αποδεικνύεται από τίτλους ιδιοκτησίας και συμβόλαια ότι προϋφίστανται του 85’, καθώς και στις οδούς που περιλαμβάνονται στο δίκτυο που κυρώθηκε τμηματικά» εξήγησε.

Για το τι μέλλει γενέσθαι, ενημέρωσε πως η υπηρεσία της Πολεοδομίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία της επανασύνταξης της μελέτης κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε τμήμα του οδικού δικτύου οικισμού «Λέικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα», επαναξιολογώντας κάποιες περιπτώσεις οδών. «Είναι θετικό πως βρίσκεται σε παράλληλη εκπόνηση το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο των δήμων, ενώ σύντομα θα υπογραφεί η κεντρική σύμβαση για την καταγραφή του κοινόχρηστου οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνοντας και 10.000 χιλ. της Μεσσηνίας» πρόσθεσε ο κ. Κουτραφούρης, εκτιμώντας πως με βάση τα παραπάνω θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα.

«Υπάρχει στεγαστική ανάγκη στην περιοχή, και πρέπει να λυθεί» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η κύρωση κοινοχρήστου δικτύου είναι η επίσημη διοικητική διαδικασία με την οποία αναγνωρίζονται και εγκρίνονται οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι ενός οικισμού, ώστε να θεωρούνται νόμιμα τμήματα του σχεδίου πόλης, διαδικασία απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικών αδειών.