O Δήμος Καλαμάτας στην τελετή μνήμης για την Ημέρα ANΖAC

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 25 Απριλίου και αποτέλεσε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νεκροταφείο 2.067 πεσόντων στρατιωτών της Κοινοπολιτείας από την κατοχή της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Στον χώρο του κοιμητηρίου αναγράφονται τα ονόματα 584 Αυστραλών και 731 Νεοζηλανδών στρατιωτών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην εκδήλωση μνήμης εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας παρευρέθηκε το Γραφείο Ομογένειας με εκπρόσωπο την Μαργαρίτα Πολυδούρη, ενώ το παρών έδωσε και ο Μεσσήνιος ομογενής από την Αυστραλία Παρασκευάς Σωτηρόπουλος, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Μνήμης Λήμνου -Καλλίπολης, ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι.