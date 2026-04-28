Αντικατάσταση συμβούλων στη Μεσσήνη

Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή δήλωσαν παραίτηση από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου Μεσσήνης, πρόκειται να αντικατασταθούν από άλλους συμβούλους της παράταξης, κατά την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 το απόγευμα.

Ειδικότερα, στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσήνης αναμένεται να αντικατασταθούν: Ο σύμβουλος Νίκος Χριστοφιλόπουλος που με αίτηση - δήλωσή του παραιτήθηκε από όλες της επιτροπές και τα συλλογικά όργανα που ήταν μέλος και ο αναπληρωτής του Γιάννης Διονυσόπουλος, που έφυγε από τη ζωή.

* Στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής πρόκειται να αντικατασταθεί ο σύμβουλος Κώστας Κατσούλης, που δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του.

* Στο Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε.

Ο.Τ.Α. αναμένεται να αντικατασταθεί ο Ν. Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος - είναι τακτικό μέλος -, μετά τη δήλωση παραίτησής του από όλες τις επιτροπές και τα συλλογικά όργανα που ήταν μέλος.