eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 18:20

Αντικατάσταση συμβούλων στη Μεσσήνη

Γράφτηκε από την

Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή δήλωσαν παραίτηση από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου Μεσσήνης, πρόκειται να αντικατασταθούν από άλλους συμβούλους της παράταξης, κατά την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 το απόγευμα.

Ειδικότερα, στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσήνης αναμένεται να αντικατασταθούν: Ο σύμβουλος Νίκος Χριστοφιλόπουλος που με αίτηση - δήλωσή του παραιτήθηκε από όλες της επιτροπές και τα συλλογικά όργανα που ήταν μέλος και ο αναπληρωτής του Γιάννης Διονυσόπουλος, που έφυγε από τη ζωή.
* Στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής πρόκειται να αντικατασταθεί ο σύμβουλος Κώστας Κατσούλης, που δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
* Στο Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε.
Ο.Τ.Α. αναμένεται να αντικατασταθεί ο Ν. Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος - είναι τακτικό μέλος -, μετά τη δήλωση παραίτησής του από όλες τις επιτροπές και τα συλλογικά όργανα που ήταν μέλος.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις