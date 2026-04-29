Ο Λεβεντάκης για την αγοραπωλησία οικοπέδου για κοιμητήριο

«Το πραγματικό ενδιαφέρον του δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου, για το συγκεκριμένο θέμα, αποδεικνύεται στην πράξη και όχι στα λόγια» σημειώνει ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης σχετικά με την αγοροπωλησία οικοπέδου στους Γαργαλιάνους για κοιμητήριο.

Ο κ. Λεβεντάκης απαντώντας στον πρόεδρο της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιο παρουσιάζει τη σχετική υδρογεωτεχνική - υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, τονίζοντας ότι την συγκεκριμένη μελέτη επεξεργάζεται αρμόδιο Τεχνικό Γραφείο και υπάρχει στον προϋπολογισμό πρόβλεψη κωδικού, για την αμοιβή του μελετητή.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Γαργαλιάνων κ. Αριστομένης Καραχάλιος, με σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέφερε την εσφαλμένη πληροφορία ότι η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αγοραπωλησία ακινήτου, κειμένου πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου Γαργαλιάνων.

Του γνωρίζουμε, λοιπόν, τα επόμενα, σχετικά με το θέμα αυτό.

Ότι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, υπάρχει η υπ' αριθμόν 43/2025 υδρογεωτεχνική - υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρων Ιερού Κοιμητηρίου της πόλης των Γαργαλιάνων, με προϋπολογισμό (14.206,50€) + Φ.Π.Α (3.409,56€), ήτοι συνολικά (17.616,06€).

Η μελέτη αυτή, εμπεριέχει:

1.Τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας.

2.Τεύχος τεχνικών δεδομένων.

3.Τεύχος προγράμματος απαιτούμενων

μελετών και υπηρεσιών.

4.Τεύχος προεκτιμωμένων αμοιβών

μελετών.

5.Συγγραφή υποχρεώσεων.

Επίσης, ότι την συγκεκριμένη μελέτη επεξεργάζεται αρμόδιο Τεχνικό Γραφείο και υπάρχει στον προϋπολογισμό πρόβλεψη κωδικού, για την αμοιβή του μελετητή.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και το πραγματικό ενδιαφέρον του δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου, για το συγκεκριμένο θέμα, αποδεικνύεται στην πράξη και όχι στα λόγια.

Οι αναλήθειες, του κ. Καραχάλιου, δεν πρόκειται να βρουν πρόσφορο έδαφος, όσο κι αν αυτό επιθυμεί.

Και μια υπενθύμιση, στον κ. Καραχάλιο: Η διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών είναι θεμελιώδης αρχή, για μια εύρυθμη κοινωνία.

Πόσω μάλλον, όταν αυτές προέρχονται από άτομα, που ασχολούνται με τα κοινά, για το καλό του τόπου τους».

Κ.Μπ.