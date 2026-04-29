Αναβαθμίζεται το γήπεδο Πεταλιδίου

Το έργο έχει προϋπολογισμό 190.000 ευρώ, εντάσσεται στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025» και η σύμβαση υπεγράφη στο Δημαρχείο Μεσσήνης από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η αναβάθμιση του γηπέδου Πεταλιδίου αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης, που θα δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να καλλιεργούν το ταλέντο τους ή απλά να αθλούνται, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον Δήμο Μεσσήνης, όπως έργα οδικής ασφάλειας και βελτίωσης του οδικού δικτύου, η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη αναβάθμισης του άξονα Μεσσήνη - Μπούκα με πρόβλεψη για πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Μπούκας και η αντιδιαβρωτική προστασία στο Πεταλίδι. Επίσης μίλησε για την αναβάθμιση της οδού Νέα Κορώνη - Χωματερό προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Εύα - Λάμπαινα και την πρόοδο της παράκαμψης.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη συνεργασία και την ανταπόκριση σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Τόνισε ότι το έργο στο γήπεδο Πεταλιδίου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και θα προσφέρει έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης στη νεολαία και τους κατοίκους της περιοχής. Ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης επισήμανε ότι η Περιφέρεια υλοποιεί οργανωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σε γήπεδα, σχολικές μονάδες και αθλητικούς χώρους.