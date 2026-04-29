eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 14:11

Προετοιμασία για την 13η Ανθοκομική Εκθεση Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Προετοιμασία για την 13η Ανθοκομική Εκθεση Καλαμάτας

Premium Strom

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την διοργάνωση της 13ης Ανθοκομικής του Δήμου Καλαμάτας.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων από τις 8-17 Μαΐου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στην Ανθοκομική αναμένεται να συμμετάσχουν φυτωριούχοι, παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών, ανθοπωλεία, γεωπονικά καταστήματα και καταστήματα με αγροτικά μηχανήματα.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μπάκα, πρόκειται για έναν θεσμό που προσελκύει επισκέπτες στην περιοχή, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα σε ντόπιους να προμηθευτούν άνθη και φυτά, αλλά και σε μαθητές σχολείων να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια κ.ά.

 

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις