Προετοιμασία για την 13η Ανθοκομική Εκθεση Καλαμάτας

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων από τις 8-17 Μαΐου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στην Ανθοκομική αναμένεται να συμμετάσχουν φυτωριούχοι, παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών, ανθοπωλεία, γεωπονικά καταστήματα και καταστήματα με αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μπάκα, πρόκειται για έναν θεσμό που προσελκύει επισκέπτες στην περιοχή, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα σε ντόπιους να προμηθευτούν άνθη και φυτά, αλλά και σε μαθητές σχολείων να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια κ.ά.