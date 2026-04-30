Ξεκινά η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Καλαμάτας - Διευρυμένο ωράριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη στην ανατολική παραλία της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του ανοίγματος της θερινής περιόδου και με στόχο τόσο την ασφάλεια των λουόμενων όσο και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.

Η πιλοτική επέκταση της παρουσίας ναυαγοσωστών από τις αρχές Μαΐου εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ήδη από τον Απρίλιο καταγράφεται έντονη κινητικότητα από λουόμενους στις παραλίες της πόλης. Μιλώντας στην “Ε”, ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, Νίκος Γιαννακόπουλος, ανέφερε πως το μοντέλο παρουσίας ναυαγοσωστών σε συγκεκριμένους πύργους από τις αρχές Μαΐου, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά τα προηγούμενα χρόνια, έχει αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Ειδικότερα, μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται η έγκριση της ανάθεσης από την Περιφέρεια, θα υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη μέσω δύο πύργων, στο ύψος του “Φιλοξένια” και στην Ανάσταση. Η κάλυψη θα παρέχεται από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η κύρια περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης θα διαρκέσει από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες και θα καλυφθούν είναι η Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μέτρων, με 6 ναυαγοσωστικά βάθρα, ο Αλμυρός, μήκους 530 μέτρων, με 2 βάθρα, η Μικρή Μαντίνεια, μήκους 770 μέτρων, με 2 βάθρα, καθώς και η Δυτική Παραλία - Κορδίας, μήκους 260 μέτρων, με 1 βάθρο.

Συνολικά θα λειτουργήσουν 11 ναυαγοσωστικά βάθρα, τα οποία θα στελεχώνονται από ναυαγοσώστες. Παράλληλα θα υπάρχει συντονιστής - επόπτης, καθώς και δύο ταχύπλοα σκάφη για την άμεση επέμβαση σε περιστατικά διάσωσης. Στο πλαίσιο της ναυαγοσωστικής κάλυψης προβλέπεται, επίσης, ο απαραίτητος εξοπλισμός των βάθρων με σωστικά μέσα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, θα γίνει οριοθέτηση των περιοχών κολύμβησης με πλωτούς σημαντήρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακόπουλο, το ωράριο της ναυαγοσωστικής κάλυψης θα διευρυνθεί φέτος ακόμα περισσότερο. Από τις 15 έως τις 31 Ιουλίου το ωράριο θα επεκταθεί κατά δύο ώρες, από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ., ενώ στο κύριο μέτωπο της πόλης, δηλαδή στην ανατολική παραλία, και στις 6 θέσεις, θα υπάρχει κάλυψη από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Τον Αύγουστο, το διευρυμένο ωράριο (8 π.μ.-8 μ.μ.) θα ισχύσει στο σύνολο των πολυσύχναστων παραλιών, στα σημεία όπου υπάρχουν seatrac. Κατά τα άλλα, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα ισχύσει το ωράριο 10 π.μ. έως 6 μ.μ.

Ο κ. Γιαννακόπουλος σημείωσε ακόμη ότι θα υπάρχει ναυαγοσωστική εποπτεία από την ακτή του ΝΟΚ μέχρι τα Βραχάκια από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για όλους τους λουόμενους της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση των seatrac, η οποία χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζει αυξητική τάση. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφερε, λήφθηκε υπόψη για την επέκταση του ωραρίου, καθώς τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα εξυπηρετούν όλο και περισσότερους πολίτες και επισκέπτες. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο κ. Γιαννακόπουλος εκτίμησε πως συμβάλλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με το αίσθημα ασφάλειας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ακτές της Καλαμάτας. Για την τοποθέτηση των seatrac, ενημέρωσε πως μέσα στον Μάιο θα τοποθετηθούν τουλάχιστον τα δύο στην ανατολική παραλία, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν από τις αρχές Ιουνίου. Υπενθύμισε, επίσης, ότι πέρυσι, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, η λειτουργία των seatrac παρατάθηκε και τον Οκτώβριο, κάτι που αναμένεται να γίνει και φέτος.