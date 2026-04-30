Κατερίνα Τσιγκάνου: Ζητεί λύση για την ύδρευση στην Κοινότητα Πύργου

«Δεν χωράνε δικαιολογίες, είναι μεγάλη η ευθύνη της Δημοτικής αρχής για την εγκατάλειψη των χωριών μας», σημειώνει. Αναλυτικά η κ. Τσιγκάνου αναφέρει: «Το νερό νεράκι για άλλη μια φορά λένε οι συνδημότες μας που κατοικούν στον Πύργο. Από την μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα έχουν γίνει 3 συνεχόμενες διακοπές για τουλάχιστον 4 μέρες κάθε φορά και είναι χωρίς νερό το χωριό. Είναι χωρίς πόσιμο νερό αφού το απηρχαιωμένο δίκτυο αμιαντοσωλήνων έχει συνέχεια βλάβες και διαρροές αλλά είναι και χωρίς νερό για τις υπόλοιπες χρήσεις που συνήθως παίρνει το χωριό από την πηγή «του Βάλτου» αφού και εκεί είναι καμένο το μοτέρ και δεν δουλεύει. Δεν χωράνε δικαιολογίες, είναι μεγάλη η ευθύνη της Δημοτικής αρχής για την εγκατάλειψη των χωριών μας. Είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των γεγονότων που μαρτυρούν την αδιαφορία κυβέρνησης και του Δήμου που βάζει πλάτες για την υλοποίηση όλων των κυβερνητικών επιλογών. Οι αγρότες δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους από την εγκατάλειψη της αγροτικής οδοποιίας ,οι βροχές δημιουργούν ζημιές και πλημμυρίζουν τα χωράφια από έλλειψη έργων ,οι κάτοικοι στα χωριά μας δεν έχουν νερό –τι πιο αναγκαίο-και όμως πριν λίγες ημέρες η ΔΕΥΑΤ έδωσε στην δημοσιότητα τα νέα τιμολόγια ύδρευσης που είναι υπερδιπλάσια στα χωριά . Το νερό είναι αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα. Οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό στη βρύση του σπιτιού τους και ο Δήμος έχει υποχρέωση να το παρέχει. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ! Δεν θα περιμένουν οι κάτοικοι πότε θα ολοκληρωθεί ο αγωγός από το Αλικοντούζι (πότε άραγε;) Εδώ και τώρα να λυθεί το πρόβλημα , να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες συντηρήσεις και επισκευές και να σταματήσει οριστικά η ταλαιπωρία των κατοίκων».