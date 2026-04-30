Με συγκίνηση και κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα η τελετή τιμής και μνήμης για τον Γάλλο πιλότο Ραφαήλ Τσαπαλέν, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος το 1992, στην περιοχή του όρους Λυκόδημος, στον δήμο Πύλου-Νέστορος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Αμπελοκήπων – Πλατανόβρυσης, σε σημείο με έντονο συμβολισμό, πλησίον του τόπου της συντριβής του γαλλικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου F-8E (FN). Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στις 27 Μαρτίου 1992, κατά τη διάρκεια της άσκησης «Τερψιχόρη» του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, όταν ο 28χρονος σημαιοφόρος, αντιμετωπίζοντας δυσμενείς καιρικές συνθήκες και περιορισμένα καύσιμα, επιχείρησε προσέγγιση προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όμως η χαμηλή ορατότητα οδήγησε στην πρόσκρουση του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, η μνήμη του τιμήθηκε με τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στον τόπο της τραγωδίας, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με τη φύτευση δρυός.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον δήμο Πύλου-Νέστορος, την πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα Κάπτεν Arno Lacot, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Οικονομάκου, ο διοικητής ΚΕΝ Καλαμάτας Γεώργιος Χαρίτος, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιπλοίαρχος ΠΝ Μιχαήλ Κούλας-Διοικητής Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Σμήναρχος Ιπτάμενος Σταύρος Σακκάς, ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου Παναγιώτης Λαμπίρης, ο λιμενάρχης Πύλου Χρήστος Μπιμπής, ο προιστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου Φώτης Βλαχόγιανης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της κοινότητας Αμπελοκήπων Αγγελής Στρίκος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Χανδρινού Θεόδωρος Παγάνης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας Δημοσθένης Κορδός και πλήθος κόσμου.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών, με δύο ελληνικά F-16 και τέσσερα γαλλικά Rafale από το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», που τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τη μνήμη του πεσόντος πιλότου, κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων και της τήρησης ενός λεπτού σιγής. Η πρωτοβουλία αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας και τη συμβολή τοπικών ερευνητών και κατοίκων για τον εντοπισμό των συντριμμιών το καλοκαίρι του 2025.