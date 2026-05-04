Δενδροφύτευση στην Αλαγονία: 700 νέα δέντρα για την αναγέννηση του Ταϋγέτου

Κάτοικοι και εθελοντές της Κοινότητας φύτεψαν εφτακόσια δενδρύλλια ψευδοακακίας, τα οποία προμήθευσε κατόπιν αιτήματος της Κοινότητας ο Δήμος Καλαμάτας.

Σκοπός της δενδροφύτευσης είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες εκβλάστησης των σημείων που έχουν κατολισθήσει και γενικότερα πλήττονται από την έλλειψη χλωρίδας λόγω των πυρκαγιών σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης στον Ταΰγετο.

Η δράση, συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα Αλαγονίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας και το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών.