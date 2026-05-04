Ουρανούπολη: Χιλιάδες χρόνια οινοπαραγωγής του Αγίου Όρους και της Γεωργίας στο επίκεντρο παράστασης

Επί χιλιάδες χρόνια, οι αγιορείτες μοναχοί και οι κάτοικοι της Γεωργίας μοιράζονται μια κοινή παράδοση: αυτή της τέχνης της οινοπαραγωγής. Ο μεν Καύκασος θεωρείται η κοιτίδα της παγκόσμιας οινοπαραγωγής, με παράδοση που ξεπερνά τα 8000 χρόνια.

Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις στη Γεωργία η παραδοσιακή μέθοδος ζύμωσης του οίνου σε πήλινα αγγεία θαμμένα στη γη, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η δε καλλιέργεια της αμπέλου στο Άγιον Όρος χρονολογείται από την αρχαιότητα, συνεχιζόμενη αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και σήμερα, με τους μοναχούς να μεταφέρουν την πολύπλευρη οινική τους γνώση από γενιά σε γενιά. Οι δύο πολιτισμοί και οι δύο παραδόσεις θα έρθουν σε επαφή το Σάββατο 16 Μαΐου, στην πλατεία του Πύργου Προσφορίου της Ουρανούπολης Χαλκιδικής, μέσω μιας αφηγηματικής-χορευτικής παράστασης, αφιερωμένης ακριβώς στην οινική παραγωγή του Άθωνα και του Καύκασου.

Κατά τη διάρκειά της παράστασης, που θα αρχίσει στις 20.00, πολυάριθμοι Γεωργιανοί χορευτές θα τιμήσουν την αθωνική οινοποιία, η οποία αποτελεί βασική δραστηριότητα των αγιορειτών εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παράλληλα, θα αναφερθούν στην οινοπαραγωγή του Καύκασου. Η παράσταση, με τίτλο «Mount Athos - Caucasus project» συλλέγει και προωθεί τα προαναφερόμενα ιστορικά στοιχεία, μετατρέποντας την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των δύο χωρών σε τουριστική μορφή. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αναβίωσης ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΝ, λειτουργώντας ως γέφυρα πολιτιστικής και τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ομόθρησκων χωρών. Έπειτα από το τέλος της χορευτικής διήγησης κοινό και οινοταξιδευτές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν επιλεγμένα εστιατόρια, μέλη της Αριστοτελικής Σύμπραξης, στην Ουρανούπολη, ώστε να δοκιμάσουν γεωργιανούς και αθωνικούς οίνους, οι οποίοι θα συνοδεύουν μενού της θαλασσινής και μοναστηριακής KOUZINAς.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος της Γεωργίας, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής Εκκλησίας, αλλά και της Αθωνικής Κοινότητας. Το «MountAthos- Caucasus project» σχεδιάσθηκε από το τμήμα τουρισμού του Δήμου Αριστοτέλη και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην Τιφλίδα και στη Ρουστάβη της Γεωργίας τον Απρίλιο του 2025. «Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν άμεσο και εντυπωσιακό ως προς την προσέλκυση της εν λόγω τουριστικής και πολιτιστικής αγοράς στην Ανατολική Χαλκιδική» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Προαθωνικού Οργανισμού Τουρισμού.

