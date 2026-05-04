Εγκαίνια για τα καταστήματα "νέας εμπειρίας" της CrediaBank σε Καλαμάτα και Πάτρα

Η CrediaBank εγκαινίασε δύο ακόμη καταστήματα Νέας Εμπειρίας στην Καλαμάτα (Σιδηροδρομικού Σταθμού 14 και Αντωνοπούλου) και στην Πάτρα (Λ. Όθωνος Αμαλίας 37 & Αγίου Ανδρέου 28), παρουσιάζοντας στους πελάτες της τράπεζας το νέο concept προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας.

Στα ανανεωμένα καταστήματα, η τεχνολογία αξιοποιείται για την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Τα ταμεία που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, φέρνοντας λειτουργούς και πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής, συνδυάζονται με τεχνολογικές καινοτομίες όπως η χρήση μηχανημάτων TCR και τα σημεία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης συναλλαγών (VTS).

Οι άνθρωποι της τράπεζας βρίσκονται δίπλα στον πελάτη από το προσωπικό καλωσόρισμα του Welcome Manager, έως τη συνεργασία είτε στους ανοικτούς χώρους είτε στα meeting rooms του καταστήματος.

Τα νέα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την προσβασιμότητα: Παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία σε συνεργασία με την Evenly, ειδικές υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille.

Πέρα από τις υποδομές, οι χώροι αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και χώροι αναμονής για κατοικίδια.

Ακολουθούν στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του καταστήματος της Καλαμάτας:



