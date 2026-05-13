Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επί της οδού Νέδοντος από τον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», με απαγόρευση της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό. Η είσοδος – έξοδος στο κεντρικό πάρκινγκ πραγματοποιείται μέσω του δυτικού παραδρόμου, στον οποίο δεν έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία. Στην συγκεκριμένη φάση κατασκευής ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Νέδοντος μεταξύ των οδών Κεφάλα και Γιατράκου και στην οδό Μητροπέτροβα μεταξύ των οδών Νέδοντος και Χρ. Παγώνη, απαγόρευση δεξιάς στροφής από την οδό Κεφάλα στην οδό Νέδοντος, παράκαμψη για όλα τα οχήματα μέσω των οδών Κεφάλα – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος. Όπως ανέφερε στην “Ε” ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, οι εργασίες εξελίσσονται στο τμήμα μεταξύ Ιατροπούλου και Μητροπέτροβα, έχοντας γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, ακολουθώντας η δημιουργία των πεζοδρομίων και το οδόστρωμα. Παράλληλα, από τη Δευτέρα ξεκίνησαν καθαιρέσεις μεταξύ της Μητροπέτροβα έως την οδό Γιατράκου, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πύκνωση φρεατίων της ΔΕΥΑΚ για όμβρια. Ο κ. Κουτραφούρης σημείωσε πως το έργο θα τελειώσει στην οδό Κροντήρη, έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο παράδοσή του στα μέσα προς τέλος Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως η τελευταία χρονικά παράταση για την περαίωση του έργου, η οποία εντάσσεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας», ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2026. Στόχος του έργου είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός των δρόμων και η μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών.

ΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Με τα παραπάνω δεδομένα, και με βασικό στόχο της δημοτικής αρχής να είναι -όπως έχει τονιστεί- η αποπεράτωση του μεγάλου έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, σειρά θα πάρει η οδός Αναγνωσταρά. Ο σχεδιασμός προβλέπει την εκκίνηση της ανάπλασής της, κοντά στη φυσική περαίωση του παραπάνω έργου ή αμέσως μετά και αφού το κέντρο θα έχει επανέλθει σε πιο ομαλή κυκλοφορία. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και έκπτωση εργολαβίας 3,10%. Ειδικότερα, αφορά την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα της οδού και σταμάτησε στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ολοκλήρωση της ανάπλασης μήκους 600 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 8 μέτρων. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00μ -πέραν του χώρου στάθμευσης- ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος. Για την δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την οδό Αριστομένους. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ

Το έργο θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις, με εκτιμώμενη διάρκεια περίπου τριών μηνών για κάθε μία, γεγονός που μεταφράζεται σε συνολικό ορίζοντα περίπου 9 μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα, η φάση Α περιλαμβάνει: Κλείσιμο της Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη, η Φάση Β: Κλείσιμο από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη, και η Φάση Γ: Κλείσιμο από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου. Σε κάθε φάση προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός των αντίστοιχων τμημάτων, με απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης. Ωστόσο, θα γίνεται προσπάθεια τμηματικής επαναφοράς στην κυκλοφορία, ιδίως σε κόμβους που ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τ.Αν.