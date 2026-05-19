53 προσλήψεις για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Καλαμάτας

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αναμένεται να προσληφθούν α) 48 ΥΕ δασεργάτες/ΥΕ εργάτες δασοπροστασίας για χρονικό διάστημα 3 μηνών και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου, με προτεινόμενη ημερομηνία από 16 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. β) 2 ΔΕ οδηγούς για χρονικό διάστημα 3 μηνών και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου με προτεινόμενη ημερομηνίας από 16 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. γ) 1 ΔΕ οδηγό για χρονικό διάστημα 5 μηνών από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου. δ) 2 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου για χρονικό διάστημα 5 μηνών και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου με προτεινόμενη ημερομηνία από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου.

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην Κοινότητα Καλαμάτας, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Οι οδηγοί θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (υδροφόρα οχήματα, πλήρωση των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας, κλπ.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Ο χειριστής μηχανημάτων έργου θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (συντήρηση αντιπυρικών οδών) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας (διάνοιξη πρόσβασης) για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι 33 πυροφύλακες είναι για κοινότητες, πως στελεχώνονται πυροφυλάκια και διατίθεται οδηγός για τα οχήματα των εθελοντών που κάνουν περιπολίες.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ρώτησε αν έχουν ολοκληρωθεί οι ζώνες πυροπροστασίας σε χωριά και ο δήμαρχος απάντησε ότι ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Στην επισήμανση του συμβούλου Σπύρου Χανδρινού για κίνδυνο στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου και για παράπονα ότι ο φύλακας δεν είναι πάντα “παρών”, ο δήμαρχος απάντησε ότι το καλοκαίρι με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, στη Μαραθόλακκα βρίσκεται υδροφόρα και άλλη μία βρίσκεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ μια ντακότα περιπολεί στον Ταΰγετο.

Ακόμα, αναφέρθηκε και στην χθεσινή παραλαβή ενός οχήματος 4Χ4 δωρεά από το ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”, για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Γ.Σ.