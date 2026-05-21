Επιτάχυνση εργασιών για τα δίκτυα αποχέτευσης Πεταλιδίου

Την εντατικοποίηση των εργασιών και την άμεση αποκατάσταση των τομών, στο έργο των δικτύων αποχέτευσης Πεταλιδίου, ζήτησε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος από τον ανάδοχο, κατά τη χθεσινή αυτοψία του στο έργο, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Κοντοθανάση και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Μέχρι τώρα, μέσα σε 2 χρόνια που ήταν η συμβατική προθεσμία του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε έχουν κατασκευαστεί περίπου 6 χιλιόμετρα από τα 21 συνολικά που προβλέπονται.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης ενέκρινε παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου των δικτύων αποχέτευσης Πεταλιδίου, κατά 12 μήνες, έως τις 19 Μαΐου 2027.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο ανάδοχος του έργου ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας ότι στο έργο δουλεύουν τρία συνεργεία σε αντίστοιχα σημεία και έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες σε μήκος 6 χλμ. περίπου από τα συνολικά 21,5 χλμ. του δικτύου. Ο δήμαρχος ζήτησε εντατικοποίηση των εργασιών και παράλληλα άμεση αποκατάσταση των τομών και έλαβε την διαβεβαίωση ότι θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, εγκαθιστώντας τις επόμενες ημέρες και τέταρτο συνεργείο.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών και αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων του οικισμού Πεταλιδίου, καθώς και

εξωτερικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Στην επιτόπια αυτοψία παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος, ο ειδικός σύμβουλος δημάρχου Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Γρουσουζάκος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πεταλιδίου Μάκης Φύκιρης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος σημείωσε: “Ως δημοτική αρχή παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των εργασιών και βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο και τις υπηρεσίες, ώστε το έργο να προχωρά χωρίς καθυστερήσεις και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζητήσαμε την επιτάχυνση των παρεμβάσεων, αλλά και την άμεση αποκατάσταση των σημείων όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες, προκειμένου να περιοριστεί η όχληση για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα ενόψει της

θερινής περιόδου. Είναι έργο πνοής που θα συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής και στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου”.

* Ακολούθως ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος επισκέφθηκε την προκυμαία Πεταλιδίου, όπου βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης εργασίες αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν ανάπλαση σε σημεία, που επλήγησαν από την κακοκαιρία.