«Λαϊκή Συσπείρωση»: Αίτημα επανασύνδεσης χωριών με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ

Όπως αναφέρουν, από τον Μάιο του 2025, μετά το κλείσιμο του δρόμου προς Πύλο λόγω των έργων για τον νέο αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα - Μεθώνη, τα συγκεκριμένα χωριά βρίσκονται σε «συγκοινωνιακό αποκλεισμό».

Η Λαϊκή Συσπείρωση σημειώνει ότι η τροποποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία να κινούνται μέσω Σουληναρίου και κόμβου Λαδά, άφησε εκτός εξυπηρέτησης κατοίκους που μετακινούνταν προς Πύλο και Καλαμάτα. Σύμφωνα με την επερώτηση, αρκετοί αναγκάζονται να περπατούν χιλιόμετρα ή να πληρώνουν ταξί για τις μετακινήσεις τους.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν τη δρομολόγηση minibus από και προς το Σουληνάρι, με ικανό αριθμό δρομολογίων, ώστε τα χωριά να συνδεθούν με τα τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Με την επερώτησή τους ρωτούν την περιφερειακή αρχή ποιες ενέργειες θα κάνει, σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, ώστε να αποκατασταθεί η συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών.