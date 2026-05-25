Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου παλιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση.

Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Το πρώτο στάδιο του προγράμματος, όπως είπε και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ξεκινά μέχρι το τέλος Μαΐου και αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου.