«Βιοποικιλότητα 3»: Η μεγάλη ετήσια έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου ανοίγει τις πύλες της

Με τίτλο «Βιοποικιλότητα 3», το Εικαστικό Εργαστήριο παρουσιάζει και φέτος την καθιερωμένη καταληκτική του έκθεση, έναν θεσμό που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δημιουργικής σχολικής χρονιάς και αναδεικνύει το έργο των σπουδαστών όλων των τμημάτων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 8 μ.μ., στον χώρο του Εικαστικού Εργαστηρίου στη Ναυαρίνου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει από τις 26 Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει εκατοντάδες έργα, επιλεγμένα μέσα από τη φετινή καλλιτεχνική παραγωγή των εργαστηρίων. Στην έκθεση περιλαμβάνονται έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ελευθέρου σχεδίου, αποτυπώνοντας τη δημιουργικότητα, την τεχνική κατάρτιση και την προσωπική έκφραση των συμμετεχόντων.

Η ετήσια αυτή διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι σπουδαστές, γονείς, φιλότεχνους αλλά και επισκέπτες της περιοχής. Μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική, η φετινή έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, καθώς και τη σημασία της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης στο σύγχρονο περιβάλλον. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παναγιώτης Λαμπρινίδης σημείωσε στο Δ.Σ. της Φάρις πως το περιβάλλον είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουν όλοι σοβαρά, και εδικά τα μικρά παιδιά, ώστε να εξοικειώνονται ανάλογα.

Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή (6 μ.μ.-9 μ.μ.), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.