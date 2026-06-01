Aπό την Αγία Τριάδα στην Μπιρμπίτα: Καθυστερήσεις για την μετεγκατάσταση των Ρομά

Το 2023 και μέχρι τον Οκτώβριο 2024 υπήρχε κινητικότητα για το σημαντικό ζήτημα της δημιουργίας οργανωμένου χώρου στην Μπιρμπίτα, για την προσωρινή μετεγκατάσταση εκεί των οικογενειών Ρομά του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας Καλαμάτας.

Από τότε υπάρχουν αργοί ρυθμοί, πισωγυρίσματα, αφορμές για καθυστερήσεις και διαδικασίες ξανά από την αρχή, από τα αρμόδια όργανα σε κεντρικό επίπεδο. Η εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο ίδιο ή και σε χειρότερο σημείο απ’ ότι ήταν πριν ένα χρόνο.

Τις αρνητικές αυτές εξελίξεις επιβεβαίωσε στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ενημερώνοντας πως μετά τις πρώτες παρατηρήσεις που απαντήθηκαν από τον Δήμο, στάλθηκαν καινούργιες, ενώ ζητείται και νέα καταγραφή του πληθυσμού ρομά στον καταυλισμό της Αγίας Τριάδας.

Να επισημάνουμε ότι πρόκειται για ζήτημα που έχει στόχο να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις οικογένειες Ρομά που σήμερα ζουν σε κακές συνθήκες σε παραπήγματα και να απελευθερωθούν οι εκτάσεις στην Αγία Τριάδα και να αποδοθούν στους ιδιώτες - ιδιοκτήτες τους, καθώς και στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Στον χώρο αυτό που προβλεπόταν η ανέγερση εργατικών κατοικιών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία του μεγάρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, μετά από την παραχώρηση έκτασης από τη ΔΥΠΑ και ο Δήμος προχώρησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία σε αυτή την κατεύθυνση. Σε δεύτερη φάση στον χώρο αυτό μετά το Αστυνομικό Μέγαρο θα κατασκευαστεί και ο νέος Σταθμός για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.

Αναλυτικά, όσον αφορά τις διαδικασίες, η τεχνική ομάδα υποστήριξης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, μόλις στις 6 Ιουνίου 2025 απάντησε στο αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, που είχε κατατεθεί από τον Οκτώβριο του 2024 και το οποίο αφορούσε στη δημιουργία οργανωμένου χώρου για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Μπιρμπίτα.

Η τεχνική ομάδα υποστήριξης είχε παρατηρήσεις, ελάσσονος σημασίας, στον φάκελο που κατατέθηκε από τον Δήμο και μεταξύ άλλων, ζητούσε: Βεβαιώσεις περί της απόστασης από Ζώνες Προστασίας και κηρυγμένων Σπηλαίων (αρμοδιότητα Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας), περί μη ύπαρξης εντός του προτεινόμενου ακινήτου και σε ακτίνα 500 μέτρων από αυτό Λατομικών Ζωνών αδρανών υλικών, περί μη ύπαρξης ρέματος εντός του προτεινόμενου ακινήτου και δυνατότητας ένταξης της περιοχής στο πρόγραμμα αποκομιδής των αστικού τύπου απορριμμάτων ανεπιφύλακτα και χωρίς προϋποθέσεις.

Ακόμα, ζητούσε να διευκρινιστούν η τυχόν επίδραση του νέου οδικού άξονα Καλαμάτας - Ριζόμυλου – Πύλου – Μεθώνη στη λειτουργία του οικισμού και η αντιμετώπιση της μη ύπαρξης εγκατεστημένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Για τον φάκελο που είχε κατατεθεί και περιείχε τα πιο πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνταν, η τεχνική ομάδα υποστήριξης σχολίαζε ότι “βάσει του σχεδίου γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων, η διάταξη των προκατασκευασμένων οικίσκων αλλά και η χωροθέτηση των λοιπών εγκαταστάσεων δεν προάγουν την αίσθηση του οικισμού κατοικιών. Ειδικότερα, δεν έχουν προβλεφθεί ανάμεσα στους στίχους χωροθέτησης των οικίσκων ελεύθεροι ή οργανωμένοι χώροι συνάθροισης, με αποτέλεσμα να δίνεται η εικόνα «στοίβαξης» των κατοικιών”. Και η τεχνική ομάδα επιφυλασσόταν “ως προς τη θετική επίδραση της εν λόγω σχεδιαστικής προσέγγισης στη μετεγκατάσταση”.

Οι παρατηρήσεις αυτές απαντήθηκαν και στάλθηκαν σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον Δήμο, όμως, πριν από 1,5 μήνα έφθασε στον Δήμο νέο έγγραφο με άλλες παρατηρήσεις.

Ακόμα, η Επιτροπή ζητεί νέα καταγραφή του πληθυσμού Ρομά στον καταυλισμό Ρομά στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή, διαδικασίες από την αρχή!

Στο μεταξύ, από τον Δήμο έχει προχωρήσει η μερική τροποποίηση του ΓΠΣ στην περιοχή του καταυλισμού, όπου από χώρος κατοικίας μετατράπηκε σε χώρο δημιουργίας του Αστυνομικού Μεγάρου σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και του Πυροσβεστικού Σταθμού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έλεγξε τον φάκελο της μερικής τροποποίησης για να την εγκρίνει, απάντησε με παρατηρήσεις πριν ένα μήνα.

Και όλα αυτά ενώ για την Μπιρμπίτα εκκρεμούν οι οριστικές μελέτες για το πως θα είναι τα σπίτια και ο χώρος, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης των ρομά.

* Να υπενθυμίσουμε ότι στις 31 Ιουλίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είχε εγκρίνει τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στην Μπιρμπίτα για την προσωρινή μετεγκατάσταση των οικογενειών Ρομά του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας.

Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο είχε εγκρίνει και τον Πρότυπο Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας, που θα διέπει την μετεγκατάσταση των Ρομά στην Μπιρμπίτα, με τον οποίο θεσπίζεται ένα πλαίσιο κανόνων με δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις οικογένειες και τα μέλη τους που θα διαμένουν εκεί.

Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καλαμάτας έχουν καταγραφεί 66 οικογένειες και τα μέλη τους (σύνολο 224 άτομα) και έχει στοιχειοθετηθεί το προφίλ τους, που ήταν στις προϋποθέσεις για τη μετεγκατάστασή τους. Οπως είχε αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες θα βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες αυτές υποστηρικτικά, παρακολουθώντας την πορεία εξέλιξής τους έως την οριστική κοινωνική τους ένταξη.

ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Από τη δημοτική αρχή είχε αναφερθεί τότε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει εκτενής και αναλυτική παρουσίαση του μάστερ πλαν των εγκαταστάσεων της Μπιρμπίτας (μέχρι τώρα δεν έχει γίνει). Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα κατασκευαστούν 66 αυτόνομοι οικίσκοι των 70 τ.μ με δύο δωμάτια και ενιαίο καθιστικό - κουζίνα, που θα έχουν και τουαλέτα. Στον χώρο θα διαμορφωθούν 164 θέσεις στάθμευσης, 12 θέσεις για ΑμεΑ, πεζοδρόμια με ράμπες και όδευση τυφλών, δίκτυα ομβρίων, θα γίνει δεντροφύτευση και θα εγκατασταθεί αυτόματο πότισμα, θα διαμορφωθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως 5Χ5 γήπεδο αλλά και παιδική χαρά. Επίσης, θα λειτουργούν ιατρείο, και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Τέλος, θα διαμορφωθούν 8 χώροι για τους κάδους απορριμμάτων (σύμμεικτα και ανακύκλωσης) και θα γίνει η σύνδεση των οικίσκων με βιολογικό καθαρισμό.