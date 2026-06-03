Προσπάθεια ηχομονωτικής θωράκισης του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, επισημάνθηκε ο μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το φετινό καλοκαίρι, γεγονός που, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη, αποτελεί μια έμπρακτη επιβράβευση τόσο για την πόλη όσο και για το ίδιο το έργο του ανοικτού θεάτρου.

Ο κ. Τζαμουράνης υπενθύμισε παράλληλα παρατηρήσεις που είχαν κατατεθεί από την προηγούμενη χρονιά σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης και έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ηχοπροστασίας του χώρου. Ειδικότερα, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής ηχοπετασμάτων στην πλευρά του θεάτρου που βλέπει προς την Κεντρική Αγορά -σε πρώτη φάση, ώστε οι θεατές να μπορούν να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις χωρίς παρεμβολές από εξωτερικούς θορύβους.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι υπάρχει ήδη σχετική πρόταση για την ηχομονωτική θωράκιση του χώρου, η οποία προβλέπει το κλείσιμο του κύκλου του θεάτρου με κατάλληλες κατασκευές. Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο υλοποίησης των παρεμβάσεων παραμένει ανοιχτό και θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα. “Το σημαντικό είναι πως η πόλη έχει ανοίξει τα φτερά της μέσα από αυτό το θέατρο και αυτό έχει βοηθήσει να έρθουν σημαντικές εκδηλώσεις” τόνισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σημείωσε ότι τα ηχοπετάσματα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με φυσικά υλικά, μια επιλογή που θα συνέβαλλε τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην αισθητική ένταξη των παρεμβάσεων στον χώρο.

Τ.Αν.