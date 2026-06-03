Καταγραφή και αποκατάσταση των κακοτεχνιών: Προβλήματα στους δρόμους από έργα ΔΕΥΑΚ και οπτικών ινών

Καθιζήσεις, πρόχειρες αποκαταστάσεις, φρεάτια που δημιουργούν θόρυβο κατά τη διέλευση των οχημάτων και ελλιπής σήμανση σε εργοτάξια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, με αφορμή δύο εισηγήσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου της ΔΕΥΑΚ για την «Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας».

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, σχολίασε ευρύτερα ότι ο Δήμος πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις αποκαταστάσεις των δρόμων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Όπως σημείωσε, υπάρχουν έντονα παράπονα για τη Μικρομάνη, ενώ μετέφερε και καταγγελία δημότη, ο οποίος, παρά τις οχλήσεις προς τους αρμόδιους, δεν έχει βρει ανταπόκριση για καπάκι της ΔΕΥΑΚ έξω από το σπίτι του, το οποίο χτυπάει κάθε φορά που περνούν οχήματα.

Τη μαρτυρία επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης. Στη συνέχεια ο εργολάβος όπως είπε οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑΚ. Ο δήμαρχος Καλαμάτας παρατήρησε μάλιστα, ότι αντίστοιχα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται και μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, κυρίως με φρεάτια που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των έργων για τις οπτικές ίνες. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα σημεία όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, ώστε ο Δήμος να αποστείλει σχετικό έγγραφο και να ζητηθούν οι αναγκαίες αποκαταστάσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η επίβλεψη, σε συνδυασμό με την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργα που πρόκειται να παραληφθούν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Ανδρέας Καραγιάννης, αναφερόμενος στη Μικρομάνη, ενημέρωσε ότι έχει ήδη γίνει αυτοψία και παρέμβαση στο σημείο που αναφέρθηκε. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι προδιαγραφές του έργου είναι συγκεκριμένες, εστιάζοντας στο επίπεδο του δρόμου και στην παλαιά ασφαλτόστρωση, ενώ διαβεβαίωσε ότι όπου εντοπίζονται προβλήματα θα υπάρξουν επεμβάσεις.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, επεσήμανε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται δεν τηρούνται πάντα στο ακέραιο. Όπως ανέφερε, η σήμανση δεν είναι πάντοτε σωστή, ενώ συχνά εργαζόμενοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία με σημαίες, χωρίς να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, ενώ, αναφερόμενος στα νέα έργα των οπτικών ινών, σημείωσε ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δρόμους πρέπει να επιλύονται άμεσα, διότι μετά την απομάκρυνση των συνεργείων υπάρχει ο κίνδυνος η κατάσταση να παραμείνει στάσιμη. Στο τέλος της συζήτησης, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τις δύο εισηγήσεις που αφορούσαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση έργων της ΔΕΥΑΚ. Η πρώτη αφορά την περιοχή Ξηροκάμπι Λαιίκων, όπου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, με πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στα επιμέρους οδικά τμήματα, εργοταξιακή σήμανση και υλοποίηση του έργου σε 9 φάσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 90 ημερών.

Η δεύτερη εισήγηση αφορά την περιοχή της Θουρίας, όπου επίσης εγκρίθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το ίδιο έργο της ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά, με σταδιακό αποκλεισμό οδικών τμημάτων, περίπου 200 μέτρων ανά φάση, και συνολική διάρκεια που υπολογίζεται σε περίπου 300 ημέρες.

Τ.Αν.