Η γραφειοκρατία καθυστερεί τα έργα για τα χωριά του Ταϋγέτου

Η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά πως η απαιτητική γραφειοκρατία και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οδηγούν με ρυθμούς… χελώνας τη θωράκιση περιοχών που επλήγησαν από κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Οι εισηγήσεις, που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, αφορούσαν την ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής και την έγκριση νέων μελετών, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται έργα και υπηρεσίες για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, με προϋπολογισμούς 198.000 ευρώ, 372.000 ευρώ και 99.956,40 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις, με τις πληγείσες περιοχές να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η σχετική παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ισχύει έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που την επέβαλαν.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, εξήγησε πως η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα κατά το στάδιο της πληρωμής των αναδόχων και να μη χρειαστεί να εκδίδονται διαταγές πληρωμής. Όπως σημείωσε, όταν μία περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στα χωριά, απαιτείται να προηγηθεί η μελέτη, η έγκρισή της, η έγκριση του τρόπου ανάθεσης, ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης και ο ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών μπορεί να γίνει η ανάθεση.

Αυτή ακριβώς η αλληλουχία, όπως αναδείχθηκε στη συνεδρίαση, δημιουργεί καθυστερήσεις σε ένα πεδίο όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο δήμαρχος Καλαμάτας παρατήρησε πως μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, χωριά και περιοχές μπορεί να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, όπως συνέβη σε άλλους δήμους.

Από την Τεχνική Υπηρεσία, ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Χρονόπουλος ανέλυσε τους λόγους που οδήγησαν στη διόρθωση της διαδικασίας και των εισηγήσεων που είχαν ψηφιστεί πριν από δύο εβδομάδες. Όπως ανέφερε, υπάρχει ακόμη περιθώριο, καθώς δεν έχει φτάσει η χρηματοδότηση από το κράτος, τονίζοντας πως στην παρούσα φάση το ζήτημα δεν είναι ουσίας αλλά διαδικαστικό, ώστε να κυλήσουν ομαλά οι πληρωμές των αναδόχων στη συνέχεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Χρονόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο νόμος επιτρέπει στον Δήμο, σε ειδικές περιπτώσεις, να απευθυνθεί σε έναν ανάδοχο, ενώ η υπηρεσία προσανατολίζεται σε εκείνον που έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες το προηγούμενο διάστημα. Για την παρέμβαση στον δρόμο προς την Καλλιθέα, κοντά στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, υπενθύμισε ότι το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο εργολάβος «φρενάρει» από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη σύμβαση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, υπενθύμισε πως σε πρόσφατη συνεδρίαση η παράταξή του είχε επισημάνει δεδομένα που έδειχναν ότι η διαδικασία δεν μπορούσε να προχωρήσει, σχολιάζοντας πως η χθεσινή εξέλιξη την επιβεβαίωσε. Παράλληλα, παρατήρησε ότι δεν τίθεται ουσιαστικά θέμα διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που ο Δήμος θα εστιάσει σε έναν ανάδοχο, με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Φάβα να απαντά πως, βάσει νομοθεσίας, η διαπραγμάτευση αφορά το οικονομικό αντικείμενο, σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο κ. Τζαμουράνης στη συνέχεια επέκρινε τους αρχικούς χειρισμούς της δημοτικής αρχής, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα μπορούσε να είχε κινηθεί διαφορετικά και με περισσότερες προσφορές.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, στάθηκε στην ανάγκη το κράτος να δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους δήμους, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις αποκατάστασης ζημιών. Μετέφερε παράλληλα παράπονα κατοίκων για τα έργα, κάνοντας λόγο για χρόνια απαξίωση υποδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ταΰγετο, σημειώνοντας πως δεν έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση προστατευτικών διχτυών και η ορθή σήμανση στο οδικό δίκτυο, τη στιγμή που υπάρχει φόβος νέων κατολισθήσεων σε επόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δεξαμενή του Πηδήματος, εφόσον προκύψουν ανάγκες. Σε ευρύτερο επίπεδο, έθεσε και το ζήτημα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους της περιοχής, αναφερόμενος στην εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Όπως τόνισε, τα πρόσφατα κρούσματα στην Πελοπόννησο εντείνουν την ανησυχία και καθιστούν αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, ο οποίος ενημέρωσε ότι ο δρόμος μέχρι το Τουριστικό είναι ανοιχτός, θέτοντας ωστόσο το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι με τις μελέτες στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας απάντησε πως ο Δήμος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να αποκαταστήσει τα ζητήματα κατολισθήσεων και πρόσβασης. Για τα αντιδιαβρωτικά έργα που σχεδιάζονται, ενημέρωσε πως έχει δοθεί μια πρώτη εκτίμηση από τους μελετητές και ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, παραδέχθηκε πως πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί χρόνο, σημειώνοντας ότι εκ των πραγμάτων δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική εξέλιξη πριν από τον επερχόμενο χειμώνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, επειδή εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εξάμηνη παράταση, την οποία και έλαβε ο Δήμος. Όπως είπε, θα απαιτηθεί σκληρή δουλειά, διεκδικήσεις και εξειδικευμένες μελέτες για τη θωράκιση των χωριών που επλήγησαν.

“ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ” ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Στο περιθώριο της συζήτησης, ο κ. Τζαμουράνης έθεσε και το ζήτημα της λειτουργίας των κατασκηνώσεων στον Ταΰγετο, λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Ο κ. Βασιλόπουλος δεν έδωσε σαφή απάντηση, αναφέροντας πως το θέμα εξετάζεται και ότι η πορεία των επόμενων ημερών θα δείξει πώς θα το διαχειριστεί ο Δήμος.

Τ.Αν.