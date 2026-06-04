Δάνειο για απαλλοτρίωση κτηρίων στη Μεσσήνη

Το δάνειο καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, Κώστας Μαλιώτης και Γιάννης Μπαρακάρης και “παρών” οι επικεφαλής της μείζονος Κώστας Γεωργακόπουλος και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, ενώ θετικά ψήφισαν, πέρα από τη δημοτική αρχή, 4 σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, οι 3 ανεξάρτητοι και η πρόεδρος της Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη. Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος επισήμανε ότι “η λήψη δανείου είναι μονόδρομος, είναι αναπτυξιακό δάνειο και δεν υπάρχει άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο”. Ανέφερε ότι σε βάθος χρόνου ο Δήμος θα έχει μηδέν επιβάρυνση και το δάνειο θα επιβαρύνει τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης δήλωσε πως “δεν είμαστε κατά της διάνοιξης, της διαπλάτυνσης δρόμων και τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου. Η τιμή είναι καλή, κάτω από το μισό της αντικειμενικής αξίας”. Ανέφερε ότι ποσό 233.000 ευρώ θα πληρώσει ο Δήμος, εκτίμησε πως πρώτα θα έπρεπε να αποχαρακτηριστεί το κτήριο Τσερπέ από μνημείο νεότερης ιστορίας και ρώτησε τον δήμαρχο “τι θα γίνει αν δεν αποχαρακτηριστεί το κτήριο”.

Ο δήμαρχος απάντησε “πρώτα να πάρουμε στην κυριότητά μας τα 1.800 τ.μ. και άμεσα αξιοποιήσιμα θα είναι τα 1.750. Κι έπειτα θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για τις δέουσες ενέργειες για το κτήριο Τσερπέ”. Μίλησε για “έργο εμβληματικό που το ζητάει η κοινωνία” και σημείωσε πως “σε κάθε περίπτωση η εικόνα της Μεσσήνης θα είναι καλύτερη, θα αλλάξει η εικόνα”. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη διευκρίνισε “μια αγωνία εκφράζουμε” και μίλησε για κίνδυνο “να μας ζητηθεί να ξανακτιστεί το διατηρητέο όπως ήταν”. Υπέρ του δανείου και της αξιοποίησης του χώρου τάχθηκαν ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κώστας Κατσούλης, ο σύμβουλος της δημοτικής αρχής Παναγιώτης Μπεσσής και ο αντιδήμαρχος Νίκος Ξενογιάννης. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε πως “θα συνδεθεί και με το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης”. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος δήλωσε ότι είμαστε κατά των δανείων, γιατί είναι φορτίο στις πλάτες των δημοτών”.