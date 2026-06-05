Καλαμάτα: Παράταση δύο μηνών για επιμέρους στάδιο της πολεοδομικής μελέτης στην Ανατολική Παραλία

Την παράταση κατά δύο μήνες της προθεσμίας ολοκλήρωσης επιμέρους σταδίου της μελέτης για την αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων και περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολικής Παραλίας του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, η παράταση αφορά αποκλειστικά το πρώτο επιμέρους στάδιο της μελέτης και ειδικότερα τη σύνταξη των τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ο οποίος ζήτησε παράταση έως τις 9 Ιουνίου, επικαλούμενος δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έντονες βροχοπτώσεις, που δεν επέτρεψαν την παραγωγή αξιόπιστων τοπογραφικών αποτυπώσεων το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, τοποθετούμενος στη συνεδρίαση, τόνισε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, ο οποίος παραμένει στους 14 μήνες. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει αναπροσαρμογή και σύμπτυξη επόμενων σταδίων, ώστε να μην προκύψει καμία καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του έργου.

Ο κ. Κουτραφούρης στάθηκε στην υπηρεσιακή εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση, επισημαίνοντας ότι η δίμηνη παράταση για την τοπογραφική αποτύπωση, λόγω των βροχοπτώσεων, αποτελεί εύλογη εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη διαδικασία. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη ξεκινά με χαρακτηριστικά που είχαν και προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες. Έφερε μάλιστα ως παραδείγματα τις μελέτες για το Ασπρόχωμα, τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια, σημειώνοντας ότι, ενώ αρχικά είχαν προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 18 ή 24 μήνες, κατέληξαν να απαιτούν δεκαετίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους.