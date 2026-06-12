Δικαιώθηκε στο ΣτΕ ο πρόεδρος του Κρυονερίου 

Δικαίωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Τριφυλίας Κωνσταντίνο Μερκούρη, ο οποίος είχε εκπέσει του αξιώματος του μετά τις εκλογές του 2023.

Eιδικότερα με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βασίστηκε σε οικονομικά στοιχεία που απεστάλησαν από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας και το Δήμο Τριφυλίας, είχε οφειλές άνω των 300 ευρώ προς τη ΔΕΥΑΤ, έτσι κρίθηκε έκπτωτος.

Ωστόσο ο ίδιος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου το Γ’ Τμήμα, έκανε δεκτή την αίτηση του για ακύρωση της 6290/18.1.2024 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι για την οφειλή του ενημερώθηκε όταν βγήκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης και ποτέ νωρίτερα, επίσης ότι οι χρεώσεις αφορούσαν ποιμνιοστάσιο και όχι κατοικία όπως είχε χρεωθεί στη σχετική καρτέλα της ΔΕΥΑΤ, όπου το πάγιο ως επαγγελματική παροχή είναι μικρότερ , αλλά και ότι μέρος των οφειλών που του καταλογίζει η ΔΕΥΑΤ αφορούν χρόνια πέρα της πενταετίας όπου έχουν παραγραφεί.

Στη σχετική απόφαση του ΣτΕ εν κατακλείδι αναφέρεται: «Επειδή στη προκειμένη περίπτωση , από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει αν, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο αιτών είχε ενημερωθεί προσηκόντως από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, και δη εντός ευλόγου χρόνου από την ανακήρυξη του στο δημοτικό αξίωμα, για την ύπαρξη της οφειλής του, το ύψος και την αιτία αυτής και , συνεπώς, ελλείψει της ανωτέρω προϋπόθεσης, η οποία, κατά το προαναφερθέντα, αποτελεί στοιχείο της νομιμότητας της, η απόφαση αυτή εκδόθηκε μη νομίμως. Επομένως, για το λόγο αυτόν, βασίμως προσβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση».

Επίσης σημειώνεται πως “μετά την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης για τον ανωτέρω λόγο, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως”.

Κ.Μπ.