Παλαιοκομματική διαχείριση στα έργα της Μεσσηνία

Οι απαντήσεις του Υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μεσσηνία για τα δύο μεγάλα οδικά έργα της περιοχής δεν ήταν πειστικές. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός φαίνεται ότι είτε δεν έχουν καθαρή εικόνα για την πορεία των έργων είτε δεν θέλουν να «ανοίξουν» τα χαρτιά τους, επιλέγοντας την προεκλογική χρησιμοποίηση των υποδομών και την ανακοίνωσή τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συγκεκριμένη παλαιοκομματική διαχείριση κρίσιμων έργων είναι επιζήμια, πολιτικά και οικονομικά. Το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη συμβασιοποιήθηκε λίγο πριν από τις προηγούμενες εκλογές, με διαβεβαιώσεις ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ήδη εκτός χρονοδιαγράμματος τουλάχιστον ένα έτος, και οι ρυθμοί κατασκευής δείχνουν ότι θα πάει ακόμα παραπίσω. Το κρίσιμο δε ζήτημα της σύνδεσης του δρόμου με την Καλαμάτα στον κόμβο Ζαφείρη, στο Ασπρόχωμα, παραμένει απολύτως θολό, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να ξεμπλέξει άμεσα. Το Πύργος – Τσακώνα αποτελεί το τελευταίο τμήμα αυτοκινητοδρόμου από αυτά που σχεδιάστηκαν και ανατέθηκαν πριν από την οικονομική κρίση. Η διέλευση του Καϊάφα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το τέλειο άλλοθι αδράνειας. Ολοκληρώθηκαν έτσι δρόμοι με ελάχιστη κυκλοφορία και συζητήσιμη σημασία, αλλά το συγκεκριμένο τμήμα παραμένει στο «περίμενε». Η κυβέρνηση ροκανίζει τον χρόνο σε μια εμφανή προσπάθεια να πάει παραπίσω τη δέσμευση πόρων για το συγκεκριμένο έργο. Οι προθέσεις είχαν διατυπωθεί λίγο άγαρμπα σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια επιλέχθηκε μια πιο εύστοχη επικοινωνιακά διαχείριση, με δήθεν μελέτες που ολοκληρώνονται και συζητήσεις που συνεχίζονται.

Τα πάντα θετικά και αόριστα, για να κρατιέται ζωντανό το ζήτημα αλλά να μην καταλήγει σε συγκεκριμένη δέσμευση με σχέδιο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το επόμενο βήμα είναι άλλη μια προεκλογική υπόσχεση και μετά τις εκλογές… βλέπουμε. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών για την ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το κομματικό όφελος και στο πλαίσιο των εκλογικών σχεδιασμών. Οι προεκλογικές εξαγγελίες και η μετεκλογική καθυστέρηση έχουν κουράσει τους πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σκοπιμότητα και την κοροϊδία. Η πολιτική και οι πολιτικοί έχουν απωλέσει την αξιοπιστία τους από τον τρόπο που διαχειρίζονται το κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα σε όλα τα στάδια, και κυρίως στο πώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται κρίσιμα έργα υποδομής. Η επανάληψη του ίδιου έργου έχει κουράσει και απογοητεύσει. Το πώς θα καταγραφεί αυτό στην κάλπη δεν το γνωρίζουμε, αλλά αν οι απογοητευμένοι πάνε τελικά να ψηφίσουν, τότε οι εκπλήξεις θα είναι συγκλονιστικές.

panagopg@gmail.com