Καλαμάτα: Καμία αλλαγή στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου - Τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Κανένα νέο πρόσωπο δεν ανέδειξε η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, καθώς στις θέσεις τους παρέμειναν ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Τσαπόγας και η Γεωργία Καμπουγέρη.

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη», στο Ιστορικό Δημαρχείο, με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο οποίος έλαβε 22 θετικές ψήφους, 9 κατά και 1 λευκό.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Τσαπόγας, ο οποίος έλαβε 30 ψήφους υπέρ και 2 λευκά.

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε η Γεωργία Καμπουγέρη, η οποία έλαβε 30 ψήφους υπέρ και 2 λευκά.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως ο κ. Ηλιόπουλος υπηρετεί τον θεσμό με συνέπεια και ήθος, τηρώντας τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι όλοι κρίνονται μέσα στο σώμα από τη στάση και τη συμπεριφορά τους, αναγνωρίζοντας πως πάντα θα υπάρχουν στιγμές έντασης, ωστόσο ζήτησε από όλους στοιχειώδη σεβασμό στους θεσμούς και στις προσωπικότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ευχήθηκε οι συνεδριάσεις να είναι παραγωγικές και γόνιμες, χωρίς εντάσεις.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, παρατήρησε πως, παρά την εκλογή του Προεδρείου, τα ηνία τα έχουν ο πρόεδρος και ο δήμαρχος, σχολιάζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ συνολική συνεννόηση του Προεδρείου για συνεργασία σε κάποιο θέμα. Ο ίδιος ζήτησε από το νέο Προεδρείο να λειτουργήσει πιο υποδειγματικά και με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε όλες τις παρατάξεις. Όπως ανέφερε, τα τελευταία 2,5 χρόνια η παράταξή του αντιμετωπίστηκε ετεροβαρώς από τον πρόεδρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος άσκησε τα καθήκοντά του.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, σημείωσε πως το Προεδρείο δεν έχει ουσιαστικό ρόλο, όπως προβλέπεται από τον νόμο του υπουργείου, τον οποίο χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ο πρόεδρος ήταν μεροληπτικός υπέρ της πλειοψηφίας, εκτιμώντας πως είχε βασική ευθύνη για την επιδείνωση του κλίματος στις συνεδριάσεις, «βάζοντας λάδι στη φωτιά», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος ευχαρίστησε τον δήμαρχο Καλαμάτας για την τιμή να τον υποδείξει για δεύτερη φορά για τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο ίδιος προέτρεψε την πλειοψηφία να ψηφίσει υπέρ για τον αντιπρόεδρο και τη γραμματέα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πρέπει να είμαστε μικρόψυχοι», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενόχλησή του για την έκβαση της ψηφοφορίας προς το πρόσωπό του. Η τοποθέτηση αυτή βρήκε σύμφωνο και τον δήμαρχο Καλαμάτας.

Στο σημείο εκείνο, ο Βασίλης Τζαμουράνης αντέδρασε έντονα, λέγοντας πως η παράταξή του, με τη συγκεκριμένη ψήφο, έπρεπε να στείλει το δικό της μήνυμα.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ύστερα από μυστική ψηφοφορία, εξελέγησαν τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την παράταξη του Δημάρχου: Σαράντος Μαρινάκης με 17 ψήφους, Αναστάσιος Σκοπετέας με 15 ψήφους, Γεώργιος Φάβας με 15 ψήφους, Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος με 15 ψήφους, Βασίλειος Κουτραφούρης με 15 ψήφους.

Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την παράταξη του Δημάρχου: Βασίλειος Παπαευσταθίου, Μαρία Αγγελή, Πιπίνα Κουμάντου, Ανδρέας Καραγιάννης.

Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την αντιπολίτευση: Βασίλειος Τζαμουράνης με 9 ψήφους, Βασίλης Κανάκης με 8 ψήφους, Δημήτριος Οικονομάκος με 5 ψήφους.

Αναπληρωματικά μέλη από την αντιπολίτευση: Αθανάσιος Τσιγαρίδης, Χριστίνα Καντζιλιέρη, Ευγενία Κούβελα.