Καλαμάτα: Συνάντηση Βασιλόπουλου με εργάτες πυροπροστασίας

Συνάντηση με τους εποχικούς εργάτες πυροπροστασίας του Δήμου, είχε χθες στο Δημαρχείο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αρμοδίου αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα και υπηρεσιακών στελεχών.

Οι εργάτες πυροπροστασίας που αναλαμβάνουν υπηρεσία, έλαβαν οδηγίες και ενημερώθηκαν σχετικά με τα καθήκοντά τους από τα στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Πρόκειται για 37 εργάτες πυροπροστασίας, 2 χειριστές μηχανημάτων έργων και 3 οδηγούς για τις υδροφόρες του Δήμου, που θα συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τον Δήμο σημειώνεται ότι οι εργάτες πυροπροστασίας συνεργάζονται στενά με τους κατά τόπους προέδρους Κοινοτήτων και με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ενώ η παρουσία τους τα τελευταία χρόνια έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πρόληψη των πυρκαγιών.