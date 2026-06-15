Παράταση για Αναγνωσταρά πριν καν ξεκινήσει το έργο...  

Παράταση για το έργο που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, οριακής προθεσμίας 135 ημερών στον χρόνο εκτέλεσης του έργου ολοκλήρωσης της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, με λήξη στις 19 Νοεμβρίου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

Οσον αφορά τους λόγους της παράτασης, στην εισήγηση αναφέρεται:

“1. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τους πρώτους μήνες της σύμβασης εμπόδισαν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και εργασιών υποδομής. Η φύση του έργου στην οδό Αναγνωσταρά (εκσκαφές, διαμορφώσεις, κατασκευή δικτύων αγωγών ομβρίων κλπ.) απαιτεί στεγνό υπέδαφος για τη σωστή εφαρμογή των υλικών ανάπλασης, κάτι που ήταν τεχνικά αδύνατο λόγω του καιρού.

Συνέργεια με το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας»: Η ταυτόχρονη εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» σε γειτονικούς δρόμους επέβαλε την προσωρινή αναστολή έναρξης στην Αναγνωσταρά. Η ταυτόχρονη λειτουργία δύο μεγάλων εργοταξίων στο κέντρο της Καλαμάτας σε συνδυασμό με εργασίες διαφόρων άλλων εταιριών, όπως επέκταση δικτύου οπτικών ινών, θα προκαλούσε πλήρη κυκλοφοριακή παράλυση (έμφραγμα), καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Διοικητικές διαδικασίες (1ος Α.Π.Ε.): Η διαδικασία σύνταξης και τελικής έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) κρίθηκε απαραίτητη πριν την έναρξη, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση και εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η συσσώρευση των παραπάνω παραγόντων καθιστά το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα (λήξη 09.07.2026) αντικειμενικά μη υλοποιήσιμο, επιβάλλοντας την παράταση για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, κάνοντας χρήση της οριακής προθεσμίας του έργου, η οποία ορίζεται στο μισό της αρχικής ήτοι 270 ημ. Χ ½ = 135 ημ. Υπάρχει προέγκριση (θετική γνώμη) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 25936/27.5.26 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας προς τη Διαχειριστική Αρχή)”.

* Το έργο είναι προϋπολογισμού 950.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί με έκπτωση 3,10%, με ανάδοχο την εταιρεία “Τεχνική Εργων Α.Ε.”, την εταιρεία που υλοποιεί το έργο της ανάπλασης οδών στο κέντρο της Καλαμάτας.