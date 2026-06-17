Καλαμάτα: Μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών λόγω των έργων στο κέντρο

Μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών χθες το πρωί, για ώρες, στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς κλειστές λόγω έργων ήταν και η Ανδρέα Σκιά και η Κανάρη, από τη Βασιλ. Γεωργίου προς την Αναγνωσταρά.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Δήμο Καλαμάτας, χθες ξεκίνησαν στην οδό Ανδρέα Σκιά και στη Βαλαωρίτου, οι προγραμματισμένες εργασίες του έργου ανάπλασης οδών στο κέντρο της Καλαμάτας. Ετσι η οδός Ανδρ. Σκιά ήταν κλειστή, από τη Βασιλ. Γεωργίου προς την Αναγνωσταρά.

Κλειστή, όμως, ήταν, απροειδοποίητα προφανώς, με τον Δήμο απόντα, και η οδός Κανάρη, από τη Βασιλ. Γεωργίου μέχρι την Γεωργούλη, λόγω εργασιών οπτικών ινών. Να επισημάνουμε ότι ο Δήμος είχε υποδείξει στους οδηγούς τη συγκεκριμένη οδό - διαδρομή ως εναλλακτική λύση(!) για την κίνηση προς την Αναγνωσταρά, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους. Μάλιστα, επειδή δεν υπήρχαν εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού της Κανάρη, δεν είχαν τοποθετηθεί κώνοι για να κλείσουν τον δρόμο, με αποτέλεσμα οδηγοί να μπαίνουν στην Κανάρη και βλέποντας το αδιέξοδο, επέστρεφαν με όπισθεν στη Βασιλ. Γεωργίου, που έχει συνεχώς κίνηση προς την κεντρική πλατεία, με κίνδυνο να προσκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Γ.Σ.