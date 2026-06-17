Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας και την υποδοχή του κοινού στις υπηρεσίες του ανακοίνωσε ο Δήμος Τριφυλίας.

Σύμφωνα με αυτό η λειτουργία του δήμου είναι πενθήμερη Δευτέρα ως Παρασκευή.

Το ωράριο υποδοχής για το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:

Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου επιτρέπεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 07:30 έως 15:30.

Η είσοδος του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Τριφυλίας, γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 07:45 έως τις 15:00.

Η είσοδος του κοινού στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας, γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 09:00 έως τις 15:00.

Για τους δικηγόρους, η είσοδος στις υπηρεσίες επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Επίσης ορίζονται οι ημέρες αργίας και ημιαργίας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο αλλά και οι τοπικές αργίες που ισχύουν με ειδικές ρυθμίσεις λόγω τοπικών θρησκευτικών εορτών και επετείων , όπου οι δημοτικές υπηρεσίες που εδρεύουν στις αντίστοιχες δημοτικές κοινότητες θα παραμένουν κλειστές ως εξής : όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου στις 17 Μαΐου (Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως). Οι υπηρεσίες στη ΔΚ Γαργαλιάνων στις 3 Οκτωβρίου (εορτή Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου). Οι υπηρεσίες στις ΔΚ Φιλιατρών και Κυπαρισσίας στις 10 Φεβρουαρίου (εορτή Αγίου Χαραλάμπους). Οι υπηρεσίες στη ΔΚ Φιλιατρών 3 Μαΐου (εορτή Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας).

Τέλος σημειώνεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και e-mail) του συνόλου των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας του Δήμου.

Κ.Μπ.