Ανοιχτά προαύλια σε 14 σχολεία της Καλαμάτας

Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Θαν. Βασιλόπουλου, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, στα ακόλουθα σχολεία:

1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο, 13ο, 14ο και 22ο Δημοτικά Σχολεία, 5ο και 7ο Γυμνάσια, 1ο και 3ο Λύκεια και σχολικά συγκροτήματα Λακωνικής και οδού Κρήτης (ΕΠΑΛ).

Οι σχολικοί χώροι θα ανοίγουν και θα κλείνουν με τη φροντίδα των σχολικών φυλάκων που θα βρίσκονται στα σχολεία, έχοντας την εποπτεία τους από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Τον γενικό συντονισμό του προγράμματος έχει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου.