Σε τροχιά υλοποίησης το έργο του Δήμου στο Στάδιο - Την επόμενη εβδομάδα η έγκριση δημοπράτησης

Την απόφασης ένταξης του έργου λειτουργικής αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας στο ΤΠΑ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1 εκ. ευρώ, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Πρόκειται για τις εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου, ποσού 1 εκ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο Δήμος με εργολαβία του, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Στάδιο ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague την αγωνιστική περίοδο 2026 – 27.

Απόφαση που είχε καθυστερήσει με ευθύνη του υπουργείου, όπως είχε αναφέρει ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος την περασμένη εβδομάδα και στην προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών και για να μην χαθεί και άλλος χρόνος, την επόμενη εβδομάδα η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση των όρων, για τη δημοπράτηση του έργου του 1 εκ. ευρώ.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος ενημέρωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, για την αναβάθμιση των χώρων του Δημοτικού Σταδίου, εκτιμώντας πως θα ολοκληρωθούν σε 4 μήνες, μπορεί και νωρίτερα.

Στην απόφαση του υπουργείου που εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, σημειώνεται ότι “το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την συντήρησης – επισκευής υφιστάμενων υποδομών, καθώς και εργασιών αναβάθμισης, για την κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων φθορών είναι κυρίως η αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων και η υγρομόνωση των κερκίδων. Επιπλέον για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου θα υλοποιηθούν εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στα αποδυτήρια και στους λοιπούς χώρους, καθώς και χωροθέτηση και καθορισμός των χρήσεων στους εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν: 1. Εργασίες εξωτερικών χώρων κερκίδων που αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων θεατών, εσωτερικές επισκευές και διαμόρφωση βόρειας και νότιας κερκίδας, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εργασίες τοιχοποιίας, ψευδοροφών, περίφραξης, χρωματισμών και διαχείρισης αεεκ (απόβλητα εκσκαφών). 2. Παρεμβάσεις η/μ εργασιών που αφορούν υποσταθμό (οικίσκος) μέσης τάσης, ηλεκτρικούς πίνακες, pillar με εξωτερικό φις, σχάρες καλωδίων, διακόπτες – ρευματοδότες και τρίγωνο γείωσης από ηλεκτρόδια copperweld. 3. Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 4. Παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου με συνθετικό χλοοτάπητα. 5 Κατασκευή δικτύου άρδευσης πρασίνου περιβάλλοντα χώρου”.

Παρεμβαίνοντας ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ζήτησε “να εξωραϊστεί λίγο και η είσοδος του Σταδίου” και πρόσθεσε: “Η εικόνα που έχει σήμερα δεν είναι καλή. Είναι ο χώρος υποδοχής πριν το Στάδιο και το Κλειστό”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Τζαμουράνη και του συμβούλου Σπύρου Χανδρινού, ο δήμαρχος είπε ότι “στην επόμενη συνεδρίαση θα είναι θέμα η κατάρτιση των όρων για τη δημοπράτηση του έργου. Θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι σε εξέλιξη και οι δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ολοκληρωθούν σε 4 μήνες, μπορεί και νωρίτερα”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης έκανε λόγο για εργασίες στα αποδυτήρια και ανέφερε πως “το στέγαστρο και οι πυλώνες έχουν έρθει”.

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είπε ότι για τις κερκίδες θα γίνει γεωλογική μελέτη και μόλις πάρουμε τα αποτελέσματα, θα αποφασιστεί τι θα γίνει.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι προβλέπονται καθαιρέσεις, τοπικές επεμβάσεις κι επισκευές στις κερκίδες, καθώς και υγρομόνωση και διαχωρισμός γηπεδούχων – φιλοξενουμένων.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος πληροφόρησε ότι από συνεργεία του Δήμου έχουν εκτελεστεί αποξήλωση, κάποιες καθαιρέσεις και πρόσθετες στρώσεις και διευκρίνισε, απαντώντας στον κ. Τζαμουράνη, πως γι’ αυτές τις εργασίες δεν θα πληρωθεί ο ανάδοχος.

Ο Β. Παπαευσταθίου παρατήρησε ότι “ο Δήμος συνδράμει με το Τμήμα Αυτεπιστασίας για να προλάβουμε τους χρόνους” και ο δήμαρχος βεβαίωσε πως “οι εργασίες που θα κάνει ο Δήμος, δεν θα πληρωθούν στον εργολάβο”.

Γ.Σ.