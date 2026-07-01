Εγκαινιάζεται το σχολικό κτήριο “Συγγρού” στη Μεθώνη

Η τελετή εγκαινίων θα ξεκινήσει με αγιασμό και ευλογία του χώρου, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα κι εκπροσώπους της πολιτείας και φορέων.

Στις 8.15 το βράδυ, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας “Προδομένος Προμηθέας” του φωτογράφου Oscar Pipkin, με θεματική τη φωτιά ως στοιχείο δημιουργίας και καταστροφής, καθώς και με έμφαση στην ευαισθητοποίηση για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί συλλογή ιστορικών εκθεμάτων πυρόσβεσης από τον πυρονόμο Νίκο Προύντζο, με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και Γαργαλιάνων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Selva Μαγιόρκας Joan Rotger, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Joan Miró Palma κ. Alejandro Ysasi, ο φωτογράφος Oscar Pipkin και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη συμμετοχή των “Μαθητών - Επιμελητών της Έκθεσης”.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από προβολές πολιτιστικού υλικού του Συλλόγου “Οι Φίλοι του Κάστρου της Μεθώνης” και της ομάδας “Νοσταλγική Μεθώνη”, ενώ θα ολοκληρωθεί με μουσική τζαζ από το κουαρτέτο Αντώνη Αρβανίτη και προσφορά τοπικών εδεσμάτων.

Ο νέος πολιτιστικός χώρος “Συγγρού” φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος καλεί τους πολίτες να παρευρεθούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, την ιστορία και την τέχνη.