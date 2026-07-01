Αναβολές και εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Τα προβλήματα στον ήχο, οι παρεμβάσεις εκτός σειράς και κυρίως η ελλιπής προετοιμασία ορισμένων εισηγητών και αρμόδιων στελεχών της δημοτικής αρχής προκάλεσαν καθυστερήσεις, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότερα από ένα θέματα οδηγήθηκαν σε αναβολή, καθώς κατά τη συζήτησή τους προέκυψαν ερωτήματα για τα οποία δεν υπήρχαν άμεσα σαφείς απαντήσεις. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, σε έντονο ύφος, κάλεσε συνεργάτες του να προσέρχονται καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να αποφεύγονται εικόνες ασυνεννοησίας και διαδικαστικές εμπλοκές.

Ένα από τα πρώτα θέματα που αναβλήθηκαν ήταν η έγκριση όρων χρησιδανείου για τη δωρεάν παραχώρηση χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μικρομάνης και του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Μικρομάνης σε συλλόγους. Σύμφωνα με την εισήγηση, η παραχώρηση αφορούσε χρονικό διάστημα πέντε ετών και συνδεόταν με αιτήματα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μικρομάνης, του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» και του Συλλόγου των Απανταχού Μικρομαναίων. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, δεν είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας, καθώς ο πρόεδρος δεν τη συγκάλεσε, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο χρησιδάνειο και στους όρους του. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος Φάβας σημείωσε πως ο πρόεδρος είχε υποχρέωση να συγκαλέσει το όργανο, τονίζοντας ότι ο Δήμος ταλαιπωρείται εδώ και δύο χρόνια με το συγκεκριμένο ζήτημα στη Μικρομάνη.

Κανονικά ψηφίστηκε το θέμα που αφορούσε την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ασπροχώματος. Αντίθετα, συζήτηση προκάλεσε το αντίστοιχο θέμα για τη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος. Η εισήγηση αφορούσε την αγορά οικοπέδου, προκειμένου να δημιουργηθεί μικρό πάρκο και παιδική χαρά, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατέος. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις για το ακίνητο, χωρίς αρχικά να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις, γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία του δημάρχου προς συνεργάτες του.

Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στο θέμα της εκ νέου παραχώρησης του ανωγείου χώρου του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Παραλίας Καλαμάτας στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Μεσσηνίας. Η εισήγηση προέβλεπε νέα δωρεάν παραχώρηση του χώρου για πέντε χρόνια, με στόχο τη συνέχιση της στέγασης του Συνδέσμου, ενώ γινόταν αναφορά και στη μίσθωση του ακινήτου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία έχει παραταθεί έως το 2035. Κατά τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, ζήτησε τον λόγο και έθεσε ζήτημα μη γνωμοδότησης της Κοινότητας. Ο Γιώργος Φάβας απάντησε ότι πρόκειται για κτίριο μισθωμένο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, ωστόσο ο κ. Λύρας επέμεινε πως η Κοινότητα θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί, θέση με την οποία συμφώνησε και ο Βασίλης Τζαμουράνης. Ο δήμαρχος Καλαμάτας παρενέβη εκ νέου με ένταση, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα έπρεπε να περάσει προηγουμένως από την Κοινότητα και ζήτησε την αναβολή του.

Αναβλήθηκε επίσης το θέμα της ανάκλησης παραχώρησης του κτιρίου 04 εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας από τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Μεσσηνίας και της παραχώρησής του στον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας. Η εισήγηση προέβλεπε δωρεάν παραχώρηση του ισόγειου κτιρίου, εμβαδού 48 τ.μ., για πέντε χρόνια. Κατά τη συζήτηση, ο Παναγιώτης Λύρας υπενθύμισε ότι ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας είχε καταθέσει από τον Αύγουστο του 2025 αίτημα για παραχώρηση χώρου (έγιναν δύο προτάσεις) εντός του σιδηροδρομικού σταθμού, με στόχο τη στέγασή του, επισημαίνοντας τη σημασία των πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Ο Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι ο ένας από τους χώρους που ζητήθηκαν δεν είναι μισθωμένος από τον Δήμο και άρα δεν μπορεί να διατεθεί, ενώ ο άλλος είναι κατειλημμένος από ενεργό σύλλογο. Ο δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες να δοθεί αξιοπρεπής χώρος στον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του, και πρότεινε την αναβολή του θέματος ώστε να επανεξεταστούν συνολικά οι χώροι και οι ανάγκες των συλλόγων.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και το θέμα του καθορισμού μέγιστου αριθμού παραστάσεων ετησίως σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο στη θέση «Αγριώματα Αργύρη», στη Βέργα. Η υπηρεσιακή εισήγηση αφορούσε αίτημα της Κοιν.Σ.Επ. «Το Γιορτάσι» και πρότεινε τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού παραστάσεων σε σαράντα ετησίως, όπως προβλέπει ο νόμος, εφόσον ακολουθείται κάθε φορά η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης.

Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» ζήτησε διευκρινίσεις για την ακριβή τοποθεσία, το είδος των παραστάσεων και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, χωρίς όμως να υπάρξουν εξαρχής σαφείς απαντήσεις. Μάλιστα, αρχικά ειπώθηκε από τον αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη ότι ο χώρος είναι δημοτικός, για να προκύψει στη συνέχεια ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο, γεγονός που προκάλεσε νέα έντονη αντίδραση του δημάρχου. Ο Βασίλης Τζαμουράνης έκανε λόγο για λυπηρή εικόνα, σημειώνοντας πως σε αρκετά θέματα ούτε οι ίδιοι οι εισηγητές δεν γνώριζαν με ακρίβεια τι εισηγούνται. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα στάθμευσης και κυκλοφοριακής πίεσης στα στενά της περιοχής, τονίζοντας πως ο χώρος έχει ήδη ξεκινήσει εκδηλώσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» Δημήτρης Φαββατάς επέκρινε τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής και την ελλιπή ενημέρωση για το θέμα, ζητώντας απαντήσεις για το αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Ευγενία Κούβελα από την ίδια παράταξη, στάθηκε κυρίως στα ζητήματα ασφάλειας και χωρητικότητας, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να φιλοξενεί ο χώρος. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε πως ο ιδιώτης κάθε φορά θα καταθέτει τα δικαιολογητικά σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για να λαμβάνει έγκριση για τις διοργανώσεις του, ενώ ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σημείωσε ότι, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές, οι υπηρεσίες χορηγούν την άδεια. Για το κυκλοφοριακό της περιοχής, ανέφερε ότι μπορεί να συζητηθεί σε επόμενο χρόνο, καθώς η συγκεκριμένη εισήγηση αφορούσε αποκλειστικά τον αριθμό των παραστάσεων.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η εγγραφή ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμάτας. Η εισήγηση αφορά τη λειτουργία της δομής που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων για τη λειτουργία και τις εγγραφές ωφελουμένων στο ΚΗΦΗ. Στο πλαίσιο αυτό ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ενημέρωσε πως ο χώρος αυτή τη στιγμή απασχολεί 20 ωφελούμενους, με τη δομή να μπορεί να υποδεχτεί συνολικά 50 άτομα.

Επίσης, ψηφίστηκε ο καθορισμός οικονομικής συμμετοχής για τη συμμετοχή παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εισήγηση, η συμμετοχή αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και έχει συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των δομών δημιουργικής απασχόλησης. Ο πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, ενημέρωσε ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αντίτιμο των 60 ευρώ για κάθε παιδί (όσα δεν έχουν voucher), το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όπως ανέφερε, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 340 για το καλοκαίρι, υπενθυμίζοντας πως έχουν έκπτωση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ

Τέλος, γνωστοποιήθηκε η αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τελικά αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 7 μ.μ., στο Ιστορικό Δημαρχείο. Αντικείμενο θα είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Παράλληλα, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις της.

Τ.Αν.