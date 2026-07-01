Δήμος Μεσσήνης: Εναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού

Με τη θεατρική παράσταση «Οι Ορνιθες» του Αριστοφάνη από την εφηβική ομάδα θεατροπαιχνιδιών του Θ.Ε.Μ., ξεκινούν σήμερα στις 9 μ.μ. στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Μεσσήνης 2026.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις.

Οι επόμενες προγραμματισμένες εκδηλώσεις είναι:

Πέμπτη 2/7: Μουσικοχορευτική παράσταση «Εκεί που η πίστη γίνεται γιορτή», με τη συμμετοχή μελών του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσσήνης, στο αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης. Υλοποίηση και καλλιτεχνική επιμέλεια: Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης στις 9.15 μ.μ.

Παρασκευή 3/7: 2ο Χορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών με τη συμμετοχή μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Λογγάς & άλλων πολιτιστικών συλλόγων και των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων τους, στο Θεατράκι Δ.Κ. Λογγάς. Υλοποίηση και καλλιτεχνική επιμέλεια: Πολιτιστικός Σύλλογος Λογγάς. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Θεατρική παράσταση «Οι Ορνιθες» του Αριστοφάνη από την Εφηβική Ομάδα Θεατροπαιχνιδιών του Θ.Ε.Μ., στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Σκηνοθεσία: Ελένη Ευταξοπούλου. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Σάββατο 4/7: «1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Μεσσήνης», στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης. Συμμετέχουν: Δημοτική Χορωδία Σαλαμίνας, Μικτή Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βέλου- Βόχας, Πολιτιστικός Σύλλογος Άργους «Τελέσιλλα», Χορωδία Δήμου Νεμέας & Χορωδία Μεσσήνης «Οι Τροβαδούροι». Υλοποίηση και Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χορωδία Μεσσήνης «Οι Τροβαδούροι». Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης & Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. Στις 9 μ.μ.

Θεατρική παράσταση «Οι Ορνιθες» του Αριστοφάνη από την Εφηβική Ομάδα Θεατροπαιχνιδιών του Θ.Ε.Μ., στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Σκηνοθεσία: Ελένη Ευταξοπούλου. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Κυριακή 5/7: «Αιγαίο και Βόρειες Πατρίδες» χορευτική παράσταση από το Γυμνάσιο/Λύκειο Αριστομένη. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αριστομενιτών – Χορευτραίων «Ο Αριστομένης». Στις 8.30 μ.μ.

«Στων ρυθμών τα περάσματα» χορευτική παράσταση του Εξωραϊστικού-Μορφωτικού - Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», στο αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης. Διοργάνωση: Εξωραϊστικός-Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης». Στις 9.30 μ.μ.

Τετάρτη 8/7: «Παραλογές» χορευτικά πατήματα πάνω σε στιχοπλοκές σαν παραμύθι από τον Δημοτικό Χορευτικό Όμιλο Μεσσήνης στο αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Σάββατο 11/7: «3ος Πολύλοφος Run» Δρομική Αθλητική Συνάντηση (με αγώνες 10 km, 5 km και 1 km) 5:30 μ.μ.: Ανοιγμα Γραμματείας, 7.10 μ.μ. εκκινήσεις δρόμων, 8.45 απονομές στους νικητές. Διοργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου Μεσσηνίας «Αγιος Δημήτριος» και Δήμος Μεσσήνης.

«Ορφέας και Ευρυδίκη» – Συναυλία κλασσικής μουσικής Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ / Εκτόρ Μπερλιόζ με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής. Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου, μουσική προετοιμασία: Μιχάλης Αγγελάκης, στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης. Διοργάνωση: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στις 8.30 μ.μ.

Θεατρική Παράσταση «Όπου Γης Πατρίς», ξεκαρδιστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Σταμάτη Τζελέπη, στο αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης. Κείμενα: Κωνσταντίνος Καλυμνίου, Έλενα Τσεφαλά, Βασίλης Χ. Γιαβρής. Πρωταγωνιστούν: Σταμάτης Τζελέπης, Έλενα Τσεφαλά, Θοδωρής Κατσικαλούδης, Κώστας Γόνης, Ανδριάννα Ψύλλου, Άννα Κιορόγλου. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.:

Τρίτη 14/7:

Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Πανικός στο Τσίρκο» από το Θέατρο Σκιών Καραγκιόζ Μπερντές «Τάσος Τσώνης», στη Δ.Κ. Ν. Κορώνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.



Σάββατο 18/7: Μουσική βραδιά με παραδοσιακούς χορούς, στην Πανηγυρίστρα Μεσσήνης. Διοργάνωση: Ρίζες και Φτερά – Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Τετάρτη 22/7: «Amazigh in Situ» Filipe Lourenco, χορευτική μουσική βραδιά, ενταγμένη στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στις 8 μ.μ.



«12ο Open Air Film Festival» προβολή ταινίας «Περπατώντας στα σύννεφα» (A walk in the clouds), Alfonso Arau (1995), παραλία Μπούκας. Διοργάνωση: Κοιν.Σ.Επ. Ρέκτης. Στις 9.15 μ.μ.



Σάββατο 25/7:«Η Γιορτή του Αλιέα», στην παραλία Αγίου Ανδρέα Δ.Κ. Λογγάς. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Περιφέρεια Πελοποννήσου & Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. Στις 8 μ.μ.

Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης Μάγειρας» από το Θέατρο Σκιών Καραγκιόζ Μπερντές «Τάσος Τσώνης» στη Δ.Κ. Πιπερίτσας. Διοργάνωση: Δ.Κ. Πιπερίτσας & Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Μουσική Βραδιά στον οικισμό Αετοφωλιάς, Δ.Κ. Στέρνας. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αετοφωλιτών Μεσσηνίας. Στις 9 μ.μ.

Κυριακή 26/7: «Η Γιορτή του Αλιέα», στην παραλία Πεταλιδίου. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Περιφέρεια Πελοποννήσου & Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. Στις 8 μ.μ.

Θεατρική παράσταση «Τιτανομαχία στα Ροζ» από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Κείμενο & σκηνοθεσία Βασίλης Ρ. Φλώρος. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης & Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στις 9 μ.μ.

Μουσική Βραδιά στην Δ.Κ. Κλήματος. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κλήμα». Στις 9 μ.μ.

Δευτέρα 27/7: «12ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ» στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Συμμετέχουν: η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Δημοτική Φιλαρμονική Βέλου-Βόχας.

Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. Στις 8.30 μ.μ.

Τρίτη 28/7: Παράσταση κουκλοθεάτρου «Η παρέα του Δάσους σε περιπέτειες», από τη «Νόστος ΚοινΣΕπ». Διαδραστική παιδική εκδήλωση με παιχνίδια και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, που προάγει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και οικολογική ευαισθητοποίηση στην πλατεία της Δ.Κ. Ανάληψης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 8.30 μ.μ.

«12ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ» στη κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Συμμετέχουν οι Δημοτικές Φιλαρμονικές Νεμέας & Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης, Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. Στις 8.30 μ.μ.

Τετάρτη 29/7: «12ο Open Air Festival» στην παραλία Μπούκας. Προβολή ταινίας «Εκεί που Ζούμε» (Where we Live) του Σωτήρη Γκορίτσα (2022). Διοργάνωση: Κοιν.Σ.Επ. Ρέκτης. Στις 9.15 μ.μ.

Πέμπτη 30/7: «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΕΣ» από την ΑΜΚΕ «Φίλοι του Θεάτρου Αλώνι», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», στο Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση : Υπουργείο Πολιτισμού . Στις 9 μ.μ.

Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος» από το Θέατρο Σκιών. Καραγκιόζ Μπερντές «Τάσος Τσώνης», στη Δ.Κ. Χράνων. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Στις 9 μ.μ.

Παρασκευή 31/7: «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΕΣ» από την ΑΜΚΕ «Φίλοι του Θεάτρου Αλώνι», στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», στο Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 9 μ.μ.:

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, εκτός αυτών που ορίζεται αντίτιμο από τους διοργανωτές.