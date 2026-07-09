Δήμος Μεσσήνης: Παύεται από αντιδήμαρχος ο Βασίλης Γεωργακλής

Με έναν αντιδήμαρχο λιγότερο συνεχίζει ο Δήμος Μεσσήνης μέχρι τέλος του χρόνου, καθώς ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ανακάλεσε την απόφαση που είχε οριστεί (άμισθος) αντιδήμαρχος ο Βασίλειος Γεωργακλής.

Οπως επισημαίνεται ο κ. Γεωργακλής απαλλάσσεται “από τα καθήκοντα του, λόγω της ρητής νομοθετικής απαγόρευσης του άρθρου 110 του ν. 5314/2026 (του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) περί μη δυνατότητας ορισμού δημοσίων υπαλλήλων ως άμισθων αντιδημάρχων”.

Με την ίδια απόφαση οι αρμοδιότητες που του είχαν μεταβιβαστεί (Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), “θα ασκούνται στο εξής από τον ίδιο τον δήμαρχο”. Ο Δήμος Μεσσήνης συνεχίζει μέχρι το τέλος του 2026 με 8 αντιδημάρχους, από τους οποίους ο ένας άμισθος.