Δήμος Μεσσήνης: 25 παιδικές χαρές χωρίς πιστοποίηση

Μόνο 2 παιδικές χαρές του Δήμου Μεσσήνης έχουν πάρει πιστοποίηση μέχρι τώρα: στο πάρκο της Μεσσήνης και στη Χαραυγή.

Αυτό παραδέχθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας κι ενημέρωσε πως προγραμματίζουν να φτιάξουν και να πάρουν πιστοποίηση άλλες 25.

Αυτή ήταν η απάντησή του στη σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Ελένη Δουρούμη, που επανήλθε στο θέμα των παιδικών χαρών και ζήτησε ενημέρωση από τη δημοτική αρχή, για το τι γίνεται με τις αποκαταστάσεις και τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών του Δήμου.

“Είμαστε στην ολοκλήρωση της μελέτης για τις συντηρήσεις των παιδικών χαρών, ύψους 37.200 ευρώ”, απάντησε, αρχικά, ο αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες της μελέτης, καθώς, όπως κατέγραψε, περιλαμβάνει αλυσίδες για κούνιες, βίδες και παξιμάδια, σχοινιά οργάνων, καλύμματα για βίδες και άλλα δύσκολα και ψιλά υλικά.

Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι “περιμένουμε τον έλεγχο, τον επιθεωρητή να μας πει ποιες πληρούν τις προϋποθέσεις για πιστοποίηση”, παραδέχθηκε πως “πιστοποιήσεις έχουν πάρει δύο παιδικές χαρές: στο πάρκο της Μεσσήνης και στη Χαραυγή” και πρόσθεσε ότι “τις λειτουργούμε με ευθύνη μας και θα πάμε ...φυλακή”.

Ξεκαθάρισε ότι με τη μελέτη θέλουν να δουν ποιες μπορούν να διορθωθούν, “όχι εκείνες που έχουν μεγάλες ζημιές” και πρόσθεσε πως “θα φτιάξουμε 27 παιδικές χαρές μαζί με αυτές που έχουν πιστοποίηση, που και σε αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα”.

Σύμφωνα με την καταγραφή του κ. Κοντοθανάση, οι 25 παιδικές χαρές του Δήμου που θα φτιαχτούν για να πάρουν πιστοποίηση, είναι σε παραλία Μπούκας (το καράβι), Πεταλίδι, Αγιο Ανδρέα, Λογγά, Νέα Κορώνη, Βαλύρα, Ανδρούσα, Αριστομένη, Διόδια, Ανάληψη, Τρίκορφο, Αμφιθέα, Μαυρομμάτι Παμίσου, Στέρνα, Στρέφι, Αβραμιού, Αρχαία Μεσσήνη, Ελληνοεκκλησιά, Μάνεση, Κλίμα, Πετρίτσι, Νερόμυλο και συνοικισμό Μεσσήνης.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος αναγνώρισε ότι “δεν γίνεται να συντηρηθούν όλες οι παιδικές χαρές. Εχουμε 70 χωριά και θέλουμε 100 παιδικές χαρές”.

Γ.Σ.