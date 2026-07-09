Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Ο Ιωάννης Τσάλτας επανεξελέγη πρόεδρος

Ο σύμβουλος Ιωάννης Τσάλτας επανεξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, για τα επόμενα 2,5 χρόνια της υφιστάμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο σύμβουλος της μειοψηφίας Γιάννης Αντωνόπουλος και γραμματέας ο Βασίλης Σκλήρης, από τη δημοτική αρχή.

Στη Δημοτική Επιτροπή τακτικά μέλη επανεξελέγησαν οι αντιδήμαρχοι Κώστας Δημητρακόπουλος και Ηλίας Ντονάς και από τη μειοψηφία εξελέγησαν οι σύμβουλοι Χρήστος Βασιλόπουλος και Αναστάσιος Ρερρές.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν από τη δημοτική αρχή οι Δανιήλ Βλαχόπουλος, Γεώργιος Τασιόπουλος, Δημοσθένης Τράγος και Αντώνης Χιώτης και από τη μειοψηφία οι Κώστας Ντονάς και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.