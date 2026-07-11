Δύο χρόνια κλειστό το “Γ. Λουκαρέας” λόγω του υψηλού κόστους των εργασιών συντήρησης!

Το έργο της τοποθέτησης νέου πλαστικού τάπητα και άλλων εργασιών βελτίωσης παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το κόστος θεωρείται υψηλό και δεν μπορεί να το καλύψει ο Δήμος.

Αρχές Μαρτίου είχε καταγραφεί κινητικότητα, καθώς άνθρωποι του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Ομόνοιας που είχαν αναλάβει να συνδράμουν στη μελετητική ετοιμότητα του έργου, είχαν συναντηθεί με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη και είχαν συζητήσει σε καλό κλίμα, ώστε η μελέτη να προτείνει τελικά ένα έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος, που να μπορεί να καλύψει οικονομικά ο Δήμος. Με στόχο να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Ομως, τα πράγματα δεν προχώρησαν. Για τον λόγο που παραμένουν στάσιμα, απευθυνθήκαμε χθες στον δήμαρχο. Μας είπε ότι το κόστος και της νέας μελέτης από τους ανθρώπους της Ομόνοιας ξεπερνάει τα 300.000 ευρώ και ανέφερε πως έχει ζητήσει οικονομική στήριξη από το υπουργείο.

“Από δημοτικούς πόρους έχουν χρηματοδοτηθεί πολλά έργα. Χαρακτηριστικά για το Κλειστό Προπονητήριο ο Δήμος έβαλε 900.000 ευρώ”, μας ενημέρωσε ο κ. Βασιλόπουλος και πρόσθεσε: “Θα ξαναδούμε τη μελέτη, γιατί με το έργο πέρα από τον νέο τάπητα, θέλουμε να βάλουμε και αποχετευτικό για τα όμβρια, με προδιαγραφές που θα αναβαθμίζουν το «Λουκαρέας». Να δούμε μήπως βάλουμε μόνο τον τάπητα”.

Γ.Σ.